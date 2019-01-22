به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل افضل پور دوشنبه شب در کمیته ورزش کمیسیون گردشگری، اقتصاد هنر، اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی بیرجند اظهار کرد: با استفاده از فرصت ورزش‌های متناسب با اقلیم خراسان‌جنوبی و به ویژه ورزش‌های کویری می‌توان گردشگری را نیز رونق داد.

رئیس کمیته ورزش کمیسیون گردشگری، اقتصاد هنر، اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی بیرجند بیان کرد: گردشگری ورزش علاوه بر تفریح و سرگرمی در جذب توریسم نیز تأثیرگذار است که در این زمینه با استان‌های دیگر فاصله داریم.

شناسایی ورزش های تأثیرگذار در رونق گردشگری

افضل‌پور با اشاره به اینکه ورزش‌هایی چون شتر سواری و اسب سواری می‌تواند در رونق گردشگری ورزشی تأثیر داشته باشد، ادامه داد: باید با همکاری و همفکری صاحب نظران به نتیجه نهایی درباره ورزش‌های تأثیرگذار در رونق گردشگری برسیم.

وی با تبیین جاذبه کویر برای گردشگران افزود: باید به راهکارهایی برای جذب گردشگر با استفاده از پتانسیل دانشگاه، هیئت‌های ورزشی و سایر جاذبه‌های برسیم.

رئیس کمیته ورزش کمیسیون گردشگری، اقتصاد هنر، اقتصاد ورزش اتاق بازرگانی بیرجند گفت: اگر به رویدادهای ورزشی محدود در استان به عنوان یک فرصت برای رونق گردشگری نگاه کنیم در توسعه اقتصادی استان نیز نقش آفرین خواهد بود.

سیده عذرا میرکاظمی عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند نیز در این کمیته بیان کرد: از آنجایی که ورزش به تنهایی برای بسیاری از افراد جذابیت دارد در صورت تلفیق با مباحث گردشگری می تواند زمینه ساز حضور توریست شود.

وی با اشاره به اینکه کشور ما یکی از 10 کشور برتر دنیا در داشتن جاذبه‌های توریستی است، ادامه داد: متأسفانه در جذب توریسم دچار ضعف هستیم.

نقاط ضعف در حوزه گردشگری

عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند افزود: عدم انسجام در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، عدم شناسایی انگیزه‌های سوق دهنده گردشگری، عدم هماهنگی بین سازمان‌های مربوطه، کمبود تأسیسات اقامتی و ضعف در نظام حمل و نقل از جمله مشکلات پیش رو در توسعه گردشگری است.

میرکاظمی گفت: تبلیغات کم‌رنگ وکم سو، عدم نوآوری، عدم وجود برنامه‌ریزی بلند مدت و استراتژیک، نبود برنامه‌ریزی جانبی و عدم مدیریت بازاریابی نیز از دیگر نقاظ ضعف در رونق گردشگری در خراسان‌جنوبی است.

وی یادآور شد: اگر در کنار اصل رویداد ورزشی برنامه‌های جانبی چون بازدید از کویر و رصد ستارگان را داشته باشیم گردشگر تمایل بیشتری برای حضور خواهد داشت.

علیرضا چاجی رئیس هیأت دو میدانی خراسان جنوبی نیز در این کمیته بیان کرد: می توانیم در راستای توسعه گردشگری در مسیر عبور از کویر نیز مسابقه ای ترتیب دهیم چرا که برای بسیاری از استان های دیگر جذابیت خاص خود را دارد

وی با اشاره به اینکه می توانیم شرایط عبور از کویر را با دوچرخه های خاص و ویژه نیز داشته باشیم، ادامه داد: برای رونق ورزش شتر سواری در کویر نیز نیاز به دق مناسب داریم.

شترهای باارزشی که ذبح می‌شود

رئیس هیأت دو میدانی خراسان جنوبی گفت: بسیاری از شترهایی که در ورزش های کویری استفاده می شود دارای ارزش بالایی هستند ولی برخی از روستایی ها به راحتی آن را برای ذبح به کشتارگاه می دهند.

چاجی با اشاره به موفقیت ورزشکاران خراسان جنوبی در ورزش های ساحلی در سال های گذشته، بیان کرد: این موضوع تعجب همگان را برانگیخته بود گه چگونه ورزشکاران استانی که ساحلی نیست در ورزش های ساحلی موفق می شود که این افراد از وجود ماسه بادی‌های کویر بی اطلاع بودند.

عباس سروری رئیس هیأت کشتی خراسان‌جنوبی نیز در این کمیته گفت: متأسفانه خراسان‌جنوبی وآثار تاریخی و جذابیت آن در بین سایر استان‌ها شناخته شده نیست.

وی اظهار کرد: تجربه اردوهای ملی در خراسان‌جنوبی برای من ثابت کرده است که افراد وقتی جاذبه‌های گردشگری خراسان‌جنوبی را می‌بینند برای آنها قابل توجه است به شرط اینکه درب اماکن گردشگری بسته نباشد.

رئیس هیأت کشتی خراسان‌جنوبی بیان کرد: اگر مسابقات کشتی در اماکنی چون حسینه تاریخی امام رضا(ع) برگزار شود بسیار جذاب خواهد بود در حالی که برای اجرای این ایده‌ها موانع بسیاری وجود دارد.

قیمت بالای هتل در بیرجند

سروری ادامه داد: افزایش قیمت هتل‌ها در خراسان‌جنوبی و بیرجند باعث شده که نتوانیم در اردوهای ورزشی برای اسکان از اماکن استفاده کنیم.

رجبی ستوده رئیس هیأت اتومبیل رانی وموتور سواری خراسان جنوبی نیز بیان کرد: اتومبیل رانی و موتور سواری از جمله ورزش های جذاب برای افراد است.

وی بیان کرد: گردشگری در استان ما متولی‌های متعدد دارد که این موضوع مشکلات عدیده‌ای از جمله در بحث کویرنوردی به وجود می‌آورد.