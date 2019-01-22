تحقق کاهش میانگین کمبود ماهانه دارویی به ۹ قلم در آبادان

هدی مجیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کسب نمره عالی در کنترل مبادی ورودی و کالاهای حوزه سلامت، کسب بالاترین پیشرفت در شاخصهای هیات امنا، رتبه نخست در معاونتهای غذا و داروی سطح ۳ کشور، کسب رتبه برتر در میان معاونتهای غذا و دارو سطح ۳ کشور، رتبه نخست شیرهای خشک و متابولیک، رتبه دوم مدیریت غذا، رتبه دوم تجهیزات پزشکی، رتبه دوم امور دارویی بیمارستانها، رتبه دوم ثبت و عوارض ناخواسته داروها، رتبه دوم روابط عمومی و رتبه سوم کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو از جمله عنوانهای کسب شده این معاونت در چند سال اخیر بوده است.
وی با اشاره با انجام یک هزار و ۳۹۶ بازرسی توسط تیم مبارزه با قاچاق کالاهای سلامتمحور در دو سال اخیر گفت: در دو سال اخیر بیش بر ۱۲ میلیون قلم کالای قاچاق به ارزش ریالی دو میلیارد ریال کشف شد.
مجیری به ساماندهی واحدهای عرضه کننده محصولات آرایشی و بهداشتی و صدور پروانه بهداشتی اصالت اشاره کرد و افزود: الصاق هولوگرام بر نامههای اعلام قابلیت مصرف به منظور جلوگیری از بروز تخلفات، توزیع مناسب داروخانهها در مناطق محروم و تخصیص بیش از ۹ میلیارد ریال یارانه دارویی به بیماران خاص، صعبالعلاج و نیازمند در چندسال اخیر انجام شد.
وی از عقد قرارداد با دو داروخانه برای ارائه دارو به بیماران خاص، صعبالعلاج و نیازمند آبادان و خرمشهر خبر داد و اظهار کرد: صرفهجویی ریالی بالغ بر ۱۷.۵ میلیارد ریال به ازای اجرای پروتکلهای دارویی در بیمارستانهای تابعه دانشکده علوم پزشکی آبادان صورت گرفت و کاهش میانگین کمبود ماهانه دارویی به ۹ قلم نیز محقق شد.
به گفته معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی آبادان تامین کامل داروهای مورد نیاز زائران اربعین حسینی در سالهای گذشته، تدوین دستورالعملهای مربوط به نحوه خرید برای بیمارستانها، تدوین فارماکوپه ملزومات در بیمارستانهای تحت پوشش به منظور استانداردسازی و کاهش هزینهها و ایجاد امکان مدیریت هوشمند و بهینه در حمایتهای مالی نظام سلامت از دیگر اقدامات انجام شده این معاونت به شمار می رود.
مجیری توزیع شیر خشک یارانهای مربوط به افراد مبتلا به PKU و MSUD، صدور ۳۶۹ مورد پروانه بهداشتی اعم از ساخت، بهرهبرداری و مسئول فنی غذایی، آرایشی و بهداشتی و صدور ۲۲۴ مجوز پروانه تاسیس و مسئول فنی داروخانه را از دیگر اقدامات صورت گرفته حوزه معاونت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی آبادان در دوران به بار نشستن انقلاب اسلامی ایران خواند.
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