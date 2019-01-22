  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱

افق اعلام کرد؛

پسر «ملاعمر» در پاکستان ترور شد

پسر «ملاعمر» در پاکستان ترور شد

خبرگزاری افق اعلام کرد که پسر ملاعمر سرکرده پیشین گروه طالبان روز گذشته توسط افراد ناشناس در «پیشاور» پاکستان ترور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری افق اعلام کرد که «ملا یعقوب» پسر ملا محمد عمر سرکرده پیشین گروه طالبان شب گذشته توسط افراد ناشناس در پیشاور پاکستان ترور شده است.

 به گفته افق، برخی منابع ترور پسر ملا عمر را تایید کرده و گفته‌اند که ملا یعقوب پس از نماز مغرب در منطقه «سپینه وری» شهر پیشاور پاکستان مفقود شده و احتمال می‌رود که ترور شده باشد. طالبان هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است.

گفته می‌شود ملا یعقوب که عضویت شورای کویته طالبان را داشت، چندی پیش به دلیل اختلاف بر سر مذاکرات صلح با دولت افغانستان از شورای کویته استعفا داده و به پیشاور آمده بود.

حدود یک ماه پیش ملایعقوب پسر ملا محمد عمر در یک نامه سرگشاده از طالبان خواسته بود، به جای مذاکره با آمریکا باید وارد گفتگوهای مستقیم با دولت افغانستان شود. وی مسئول نظامی طالبان برای ۱۵ ولایت افغانستان بود.

ملا یعقوب در حالی در پیشاور پاکستان ترور می‌شود که هفته گذشته یک فرمانده طالبان در پاکستان بازداشت شد.

کد مطلب 4520224

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها