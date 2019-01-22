پسر «ملاعمر» در پاکستان ترور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری افق اعلام کرد که «ملا یعقوب» پسر ملا محمد عمر سرکرده پیشین گروه طالبان شب گذشته توسط افراد ناشناس در پیشاور پاکستان ترور شده است.

به گفته افق، برخی منابع ترور پسر ملا عمر را تایید کرده و گفته‌اند که ملا یعقوب پس از نماز مغرب در منطقه «سپینه وری» شهر پیشاور پاکستان مفقود شده و احتمال می‌رود که ترور شده باشد. طالبان هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است.

گفته می‌شود ملا یعقوب که عضویت شورای کویته طالبان را داشت، چندی پیش به دلیل اختلاف بر سر مذاکرات صلح با دولت افغانستان از شورای کویته استعفا داده و به پیشاور آمده بود.

حدود یک ماه پیش ملایعقوب پسر ملا محمد عمر در یک نامه سرگشاده از طالبان خواسته بود، به جای مذاکره با آمریکا باید وارد گفتگوهای مستقیم با دولت افغانستان شود. وی مسئول نظامی طالبان برای ۱۵ ولایت افغانستان بود.

ملا یعقوب در حالی در پیشاور پاکستان ترور می‌شود که هفته گذشته یک فرمانده طالبان در پاکستان بازداشت شد.