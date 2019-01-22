۸۵ درصد فارغ التحصیلان دکتری دانشگاه علامه شاغل هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سلیمی در خصوص برگزاری دوره های مهارت آموزی در دانشگاه علامه طباطبایی گفت: یک ملاحظه نظری و چند مشاهده تجربی در طول مسئولیت اجرایی بنده سبب شکل گیری این ایده شد و در ملاحظه نظری احساس می‌شد که آموزش رسمی ما علیرغم انتقال اطلاعات مناسب به دانشجویان به نوعی منفک از جامعه است.

وی افزود: زمانی که دانشجویان رشته‌های مختلف در جامعه متناسب با علم و رشته خود مشغول به کار نمی‌شوند، دچار افسردگی فردی و بی عملی در زمینه‌های مختلف می‌شوند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: ما رایزنی‌های بسیاری با سازمان‌های مختلف مبنی بر اینکه آیا می‌توان آموزش رسمی را به گونه‌ای دگرگون کنیم که در خدمت جامعه و دانشجویان باشد انجام دادیم و در صحبت با دستگاه‌های اجرایی به این نتیجه رسیدیم که درحال حاضر فاصله زیادی میان آموزش رسمی کشور و جامعه وجود دارد.

سلیمی اظهار داشت: باتوجه به نیازهای احصا شده در این دانشگاه دوره‌های مهارتی مکمل برای دانشجویان با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای در دستور کار قرار گرفت و مسئولیت رصد حرفه‌های مورد نیاز جامعه بر عهده این سازمان گذاشته شد.

وی عنوان کرد: این موضوع را از گروه‌های آموزشی و مرکز کارآفرینی وزارت علوم پیگیری کردیم که متاسفانه گروه‌های آموزشی به جز چند مورد محدود خواهان این تغییر نبودند اما پس از گذشت یکسال از این ماجرا، دوره‌های مهارتی شکل گرفت یعنی به ما حدود ۴۰ حوزه در خصوص مهارت‌های مورد نیاز برای هر رشته در کشور ارائه شد.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح به هر فرد و سازمانی که مراجعه کردیم طرح را تایید کردند اما حمایتی از آن صورت نگرفت و تنها وزارت علوم بود که به لحاظ معنوی و آیین نامه‌ای به طور کامل طرح را مورد حمایت قرار داد.

سلیمی اظهار داشت: خوشبختانه طرح مهارت افزایی پس از شکل گیری، با استقبال زیادی از سوی دانشجویان مواجه شد.

وی گفت: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد، بیش از ۸۰ درصد دانشجویان از اجرای این طرح رضایت دارند اما برای بررسی وضعیت اشتغال آنها نیاز به زمان است زیرا هنوز یک سال از اجرای طرح مهارت افزایی گذشته است و بسیاری از این دانشجویان اکنون درحال تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی افزود: تفاهم نامه‌ای با بورس امضا کردیم که محوریت آن آموزش مهارت های بورس به دانشجویان و برگزاری دوره برای کاگزاران بورس توسط دانشگاه علامه طباطبایی بوده است.

سلیمی اظهار داشت: از سال آینده شرکت در دوره‌های مهارت افزایی دانشگاه علامه طباطبایی در دفترچه کنکور اعلام می شود تا داوطلبان بدانند با حضور در این دانشگاه علاوه بر فراگیری دروس آکادمیک، مهارت‌های مختلف دیگری را نیز می‌آموزند.

وی گفت: براساس بررسی‌های انجام شده مشخص شد درحال حاضر سطح اشتغال دانش آموختگان این دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از برخی دانشگاه‌های دیگر بالاتر است.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: اکنون میزان اشتغال دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی حدود ۳۸ درصد و ۶۲ درصد فاقد شغل هستند. این آمار در نگاه اول هولناک است اما باید توجه کرد که دو چیز در آن نادیده گرفته شده که یکی سربازی و دیگری افرادی که در دوره‌های بعدی ادامه تحصیل می‌دهند بر همین اساس باید متقاضیان کار معیار سنجش قرار گیرند.

سلیمی اظهار داشت: در مقطع کارشناسی ارشد نیز میزان اشتغال بالای ۶۵ درصد و در مقطع دکتری بالای ۸۵ درصد است.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص اشتغال دانشجویان باید گفت که اطلاعات برخی از انواع مشاغل در دسترس دانشگاه نیست مثلاً یکی از رشته‌هایی که آمار بیکاری در خصوص آن زیاد مطرح می‌شد، حقوق بود درصورتیکه مشخص شد بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق در موسسه‌های حقوقی بدون بیمه کار می‌کنند به همین دلیل جزو آمارهای اشتغال محاسبه نمی‌شدند.