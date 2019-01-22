محصولات«تاتو»با مصارف زیرجلدی پوست پروانه ساخت ندارد

عبدالعظیم بهفر، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اهمیت و حساسیت فرآورده های «تاتو» در تهدید سلامتی و همچنین مصرف رو به رشد آنها جهت مصارف آرایشی، موضوع را با مدیران ضوابط بهداشتی مناطق آزاد از طریق نامه ای مطرح کردیم.

وی افزود: در این نامه تاکید شده است که تاکنون هیچ گونه پروانه ساخت جهت فرآورده های «تاتو» با مصارف تزریق زیر جلدی پوست صادر نشده است.

بهفر گفت: لازم است که مدیران بهداشتی مناطق آزاد چابهار، ماکو، ارس، بندرانزلی و جزیره کیش، در صورت مشاهده هرگونه محصول تاتو دائمی با مصرف تزریق زیرجلدی، اقدامات قانونی را به عمل آورند.