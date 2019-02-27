۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۰:۰۷

بهفر مطرح کرد؛

علت ایجاد معابر امن برای قاچاق کالاهای بهداشتی و آرایشی

مدیرکل فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، گفت: تعدد مراکز تصمیم گیری و نظارت، باعث شده معابر امنی برای قاچاقچیان ایجاد شود که به شدت کار صیانت از سلامت مردم را سخت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعظیم بهفر، بر لزوم تداوم برنامه‌های ضربتی نظارت بر سطح عرضه کالاهای آرایشی و بهداشتی از سوی بازرسان سازمان غذا و دارو و معاونت های غذاو داروی سراسر کشور تاکید کرد و افزود: به عنوان تنها ناظر قانونی، بر سلامت کالاهای آرایشی و بهداشتی هرگز با متخلفان مدارا نخواهیم کرد و از مراجع قضائی نیز انتظار داریم همچون گذشته با قاچاقچیان و متقلبان برخورد قاطع داشته باشند.

مدیرکل فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، با اشاره به سیاست این اداره کل در  حمایت از تولید ملی یادآور شد: به صورت ویژه از تولید کنندکان داخلی و وارد کنندگانی که اقدام به تولید کالای وارداتی خود در داخل، یا تاسیس خطوط تولید و یا از ظرفیت های خالی داخلی استفاده کنند، حمایت خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت در این حمایت همه جانبه حفظ کیفیت و ارتقاء آن است، ما معتقدیم مصرف کننده ایرانی لایق استفاده از بهترین هاست و ما تمام تلاش خود را در این زمینه به کار خواهیم بست تا با به روز رسانی مقررات و آئین نامه ها مطابق با معیارهای به روز جهانی کالای ایرانی با کیفیت و سالم در دسترس مردم قرار گیرد.

بهفر ادامه داد: بی شک لازم است همه ارگان ها و نهادهای مسئول در زمینه کنترل و مهار قاچاق، به علل و زمینه های ارائه کالاهای آرایشی و بهداشتی تقلب و قاچاق توجه کافی کنند تا اقدامات و سیاست‌های اتخاذ شده از یک سو بر اساس نظرات کارشناسی و در جهت کاهش میزان عرضه در سطح جامعه بوده و از سوی دیگر منجر به ایجاد کمبود ، حتی کمبودهای مقطعی نشود.

به گفته وی، متاسفانه در چند ساله گذشته بنا بر تعدد مراکز تصمیم گیری و نظارت معابر امنی برای متخلفین و قاچاقچیان ایجاد شده است که به شدت کار صیانت از سلامت مردم را برای سازمان غذا و دارو سخت می کند، هر چند همکاران ما باهمه قوا در جهت کاهش مشکلات می کوشند و ما از زحمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز سپاسگزاریم اما خلاء موجود، سبب شده است تا زحمات همه دست اندرکاران کاریی لازم را نداشته باشد.

