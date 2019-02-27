علت ایجاد معابر امن برای قاچاق کالاهای بهداشتی و آرایشی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعظیم بهفر، بر لزوم تداوم برنامه‌های ضربتی نظارت بر سطح عرضه کالاهای آرایشی و بهداشتی از سوی بازرسان سازمان غذا و دارو و معاونت های غذاو داروی سراسر کشور تاکید کرد و افزود: به عنوان تنها ناظر قانونی، بر سلامت کالاهای آرایشی و بهداشتی هرگز با متخلفان مدارا نخواهیم کرد و از مراجع قضائی نیز انتظار داریم همچون گذشته با قاچاقچیان و متقلبان برخورد قاطع داشته باشند.

مدیرکل فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، با اشاره به سیاست این اداره کل در حمایت از تولید ملی یادآور شد: به صورت ویژه از تولید کنندکان داخلی و وارد کنندگانی که اقدام به تولید کالای وارداتی خود در داخل، یا تاسیس خطوط تولید و یا از ظرفیت های خالی داخلی استفاده کنند، حمایت خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت در این حمایت همه جانبه حفظ کیفیت و ارتقاء آن است، ما معتقدیم مصرف کننده ایرانی لایق استفاده از بهترین هاست و ما تمام تلاش خود را در این زمینه به کار خواهیم بست تا با به روز رسانی مقررات و آئین نامه ها مطابق با معیارهای به روز جهانی کالای ایرانی با کیفیت و سالم در دسترس مردم قرار گیرد.

بهفر ادامه داد: بی شک لازم است همه ارگان ها و نهادهای مسئول در زمینه کنترل و مهار قاچاق، به علل و زمینه های ارائه کالاهای آرایشی و بهداشتی تقلب و قاچاق توجه کافی کنند تا اقدامات و سیاست‌های اتخاذ شده از یک سو بر اساس نظرات کارشناسی و در جهت کاهش میزان عرضه در سطح جامعه بوده و از سوی دیگر منجر به ایجاد کمبود ، حتی کمبودهای مقطعی نشود.

به گفته وی، متاسفانه در چند ساله گذشته بنا بر تعدد مراکز تصمیم گیری و نظارت معابر امنی برای متخلفین و قاچاقچیان ایجاد شده است که به شدت کار صیانت از سلامت مردم را برای سازمان غذا و دارو سخت می کند، هر چند همکاران ما باهمه قوا در جهت کاهش مشکلات می کوشند و ما از زحمات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز سپاسگزاریم اما خلاء موجود، سبب شده است تا زحمات همه دست اندرکاران کاریی لازم را نداشته باشد.