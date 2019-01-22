رسیدگی به طرح «ذخیره بیش از ۱۵ روز مرخصی جانبازان»، هفته آینده

نوروزی رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با بررسی دو طرح در خصوص ایثارگران که روز گذشته در کمیسیون اجتماعی انجام شد، گفت: یکی از مواردی که دیروز در این کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت، طرح کسر ساعت کاری جانبازان بود.

نوروزی توضیح داد: طبق قانون جانبازان ۲۵ درصد حدود نیم ساعت و ۵۰ درصد یک ساعت می توانند دیرتر به محل کار روند. به علاوه بر اساس ماده ۸۴ قانون خدمات کشوری، یک کارمند در سال می تواند یک ماه مرخصی داشته باشد و ۱۵ روز مرخصی را ذخیره کند.

وی با بیان اینکه به منظور تسهیل حال جانبازان، طرحی را مبنی بر امکان ذخیره بیش از ۱۵ روز مرخصی در سال برای جانبازان به مجلس ارائه داده ایم، عنوان کرد: در بررسی دیروز این طرح، موضوع بحث بر این بود که آیا ماده ۸۴ قانون خدمات کشوری برای جانبازان نیز جاری است یا خیر، که بر اساس طرح تقدیمی ما به مجلس این قانون نباید برای جانبازان اجرا شود تا آن ها بتوانند بیش از ۱۵ روز مرخصی را نیز ذخیره کنند.

رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس با بیان اینکه نظران مخالف و موافق این طرح روز گذشته در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد، اظهار کرد: اما به دلیل عدم حضور اکثریت اعضای کمیسیون، طرح مذکور فعلا متوقف شد و یک شنبه هفته آینده مجددا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

رسیدگی به ماموریت آموزشی فرزندان جانبازان، یک شنبه آینده

نوروزی در خصوص بررسی ماموریت آموزشی فرزندان جانبازان در کمیسیون اجتماعی نیز عنوان کرد: حدود ۵۰ هزار فرزند جانباز و شهید در کشور داریم که از ۱۰ سال پیش این افراد از مزایای ماموریت آموزشی برخوردار بودند.

وی با بیان اینکه متاسفانه دیوان عدالت اداری این قانون را مخالف با ماده ۶۱ قانون خدمات کشوری خوانده و آن را ابطال کرده است، اظهار داشت: به دنبال این موضوع بسیاری از فرزندان جانبازان دچار مشکلات فراوان شده اند. به همین منظور فراکسیون ایثارگران مجلس طرحی را برای امکان استفاده این افراد از مزایای ماموریت آموزشی به مجلس ارائه داده است.

رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس تصریح کرد: قرار بود این طرح نیز روز گذشته در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد که متاسفانه نوبت بررسی آن نشد و قرار است در جلسه یک شنبه هفته آینده مجددا به آن رسیدگی شود.