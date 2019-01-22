به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، رامین افشاری مدیرعامل کانون هدف از برگزاری این جشنواره را معرفی جاذبه‌های گردشگری ایران دانست و اظهار کرد: «بخش‌های رقابتی این رویداد شامل عکس و فیلم در قالب موضوعات جاذبه‌های گردشگری، میراث ‌فرهنگی، اماکن تاریخی، بوم‌گردی، صنایع دستی، هنرهای سنتی و طبیعت برنامه ریزی شده است.»

او با بیان اینکه اکنون در حال تدوین فراخوان بخش های عکس و فیلم هستیم افزود: «به زودی جزییات برگزاری این جشنواره ملی اعلام خواهد شد.»

مدیرعامل کانون جهانگردی در ادامه به اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره ملی عکس و فیلم اشاره کرد و افزود: «بررسی‌های لازم در این خصوص انجام شده ترکیب خوبی از افراد به نام و صاحب نظر در حوزه‌های سینما و عکس در ترکیب شورای سیاست‌گذاری قرار خواهند گرفت.»

افشاری با اشاره به اینکه کانون جهانگردی با برگزاری چنین جشنواره‌ای درصدد است به معرفی مصور جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی ایران به جامعه بین‌الملل بپردازد، گفت: «برگزاری این جشنواره می‌تواند تصویر واقعی ایران را به جامعه بین‌الملل منعکس کند.»

او در ادامه با تاکید براین که گردشگری در ایجاد صلح بین کشورها نقش بسیار مهمی دارد و می‌تواند ملت‌ها را به یکدیگر نزدیک کند اضافه کرد: «ایران کشوری غنی است؛ ما باید با توسعه گردشگری و جذب گردشگران خارجی این فرهنگ و تمدن غنی را از طریق هنر تاثیرگذار عکس و فیلم به جهان معرفی کنیم.»

افشاری توضیح داد که جشنواره ملی عکس و فیلم با هدف بهتر دیده شدن و پاسداری از میراث ناملموس و انتقال آن به نسل جدید برگزار می‌شود. میراث فرهنگی ناملموس که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود حس هویت و تداوم را برای افراد به ارمغان می آورد. یعنی هنر، دانش، مهارت‌ها، معانی و ارزش‌ها از یک نسل به نسل‌های بعد منتقل و زمینه‌ تداوم و حیات آن میراث در طول زمان فراهم می‌شود.

این جشنواره ملی در راستای معرفی جاذبه‌های گردشگری با استفاده از ابزار هنر برای و با هدف فرهنگ ‌سازی درباره جنبه‌های مختلف گردشگری ایران، معرفی میراث ‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور، ارتقای آگاهی جامعه نسبت به ارزش‌های فرهنگی، کمک به تولید محتوا به ویژه تولید فیلم کوتاه و عکس برگزار می‌شود.