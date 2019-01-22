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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱

رئیس پلیس راه ایلام:

تصادف در محور ایلام-میشخاص یک کشته برجا گذاشت

تصادف در محور ایلام-میشخاص یک کشته برجا گذاشت

ایلام - رئیس پلیس راه ایلام گفت: تصادف در محور ایلام-میشخاص یک کشته و دو زخمی برجا گذاشته است.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لحظاتی پیش در محور ایلام به میشخاص (بلیین)،  بر اثر واژگونی سواری پژو ۴۰۵ به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ، یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند.

وی اضافه کرد: هرچه سرعت وسیله نقلیه بیشتر باشد محدودیت دید راننده کاهش پیدا می کند و توانایی راننده برای کنترل وسیله کمتر می شود و هر لحظه احتمال تصادف متصور می شود.

همتی زاده تصریح کرد: در تمامی محور های مواصلاتی استان دوربین های کنترل سرعت ثبت تخلفات، سرعت های غیر مجاز خودروها  را رصد کرده و به طور خودکار نسبت به اعمال قانون آنها اقدام  خواهد کرد.

کد مطلب 4520458

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