تصادف در محور ایلام-میشخاص یک کشته برجا گذاشت

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لحظاتی پیش در محور ایلام به میشخاص (بلیین)، بر اثر واژگونی سواری پژو ۴۰۵ به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ، یک نفر کشته و دو نفر زخمی شدند.

وی اضافه کرد: هرچه سرعت وسیله نقلیه بیشتر باشد محدودیت دید راننده کاهش پیدا می کند و توانایی راننده برای کنترل وسیله کمتر می شود و هر لحظه احتمال تصادف متصور می شود.

همتی زاده تصریح کرد: در تمامی محور های مواصلاتی استان دوربین های کنترل سرعت ثبت تخلفات، سرعت های غیر مجاز خودروها را رصد کرده و به طور خودکار نسبت به اعمال قانون آنها اقدام خواهد کرد.