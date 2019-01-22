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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۰

جریمه میلیاردی یک فروشگاه زنجیره‌ای به دلیل تعرفه پارکینگ

جریمه میلیاردی یک فروشگاه زنجیره‌ای به دلیل تعرفه پارکینگ

مدیرکل تعزیرات استان تهران از محکوم شدن یکی از فروشگاه های زنجیره ای پایتخت به دلیل دریافت ورودی بیش از تعرفه مجاز پارکینگ ها از شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: پس از دریافت گزارشی در خصوص تخلف یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای پایتخت مبنی بر دریافت حق پارکینگ بیش از حد مجاز تعرفه های مصوب از شهروندان، پرونده‌ای تشکیل شد و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی موضوع پرونده، حکم تخلف برای این فروشگاه زنجیره ای صادر و موجب این حکم واحد متخلف به پرداخت جزای نقدی بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان محکوم شد.

اسفنانی ادامه داد: همچنین این واحد متخلف به مدت یک ماه به ارائه ۸۰ درصد تخفیف حق پارکینگ برای استفاده شهروندان از پارکینگ مراکز خود و نصب بنر تخلف در محل فروشگاه‌های محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات استان تهران خاطرنشان کرد: این حکم امروز صادر و از سه شنبه (دوم بهمن ماه سال جاری) به مدت یک‌ماه اجرا خواهد شد.

کد مطلب 4520463

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