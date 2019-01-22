به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: پس از دریافت گزارشی در خصوص تخلف یکی از فروشگاههای زنجیرهای پایتخت مبنی بر دریافت حق پارکینگ بیش از حد مجاز تعرفه های مصوب از شهروندان، پروندهای تشکیل شد و موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: با بررسی موضوع پرونده، حکم تخلف برای این فروشگاه زنجیره ای صادر و موجب این حکم واحد متخلف به پرداخت جزای نقدی بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان محکوم شد.
اسفنانی ادامه داد: همچنین این واحد متخلف به مدت یک ماه به ارائه ۸۰ درصد تخفیف حق پارکینگ برای استفاده شهروندان از پارکینگ مراکز خود و نصب بنر تخلف در محل فروشگاههای محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات استان تهران خاطرنشان کرد: این حکم امروز صادر و از سه شنبه (دوم بهمن ماه سال جاری) به مدت یکماه اجرا خواهد شد.
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