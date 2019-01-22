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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۱۹

آغاز ثبت نام کار دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی از ۱۰ بهمن

آغاز ثبت نام کار دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی از ۱۰ بهمن

دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: دانشجویان متقاضی کار دانشجویی از تاریخ ۱۰بهمن۹۷ می توانند درخواست خود را در سیستم گلستان ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، دانشجویان متقاضی کار دانشجویی، همزمان با شروع ترم جدید می توانند درخواست خود را از تاریخ ۱۰بهمن۹۷ در سیستم گلستان ثبت کنند.

براساس این گزارش، به منظور بهره گیری از توانمندی‌های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، فوق برنامه، اداری، خدماتی و رفاهی و ایجاد زمینه های کسب تجربه علمی برای دانشجویان و کمک به تأمین بخشی از مخارج تحصیلی آنان در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کار دانشجویی، مطابق ضوابط و شرایط و زیر نظر معاونت دانشجویی انجام می پذیرد.

کد مطلب 4520716
زهرا سیفی

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