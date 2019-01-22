روسیه فیس بوک و توئیتر را به نقض قوانین داخلی خود متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، مقامات روس این دو شرکت را به همین علت به نقض قوانین داخلی خود متهم کرده و تصریح کرده اند هیچ یک از این دو شرکت برنامه خاصی برای ذخیره سازی داده های کاربران روس بر روی سرورهایی در داخل مرزهای روسیه ندارند.

رسانه های روسیه از ارسال نامه هایی برای دفاتر این دو شرکت در روسیه در تاریخ ۱۷ دسامبر در همین زمینه خبر داده اند. در این نامه ها تصریح شده که دو شرکت یادشده تنها ۳۰ روز برای ارائه یک پاسخ معتبر و قابل قبول از نظر حقوقی فرصت دارند.

ظاهرا دو شرکت یادشده هنوز در این زمینه واکنشی از خود نشان نداده اند و همین مساله موجب خشم مقامات روسی شده است. فیس بوک و توئیتر در واکنش به درخواست رسانه های مستقل برای اظهارنظر در این زمینه هم سکوت کرده اند.

انتظار می رود در صورت تداوم این وضعیت مقامات روس جریمه های سنگینی را برای فیس بوک و توئیتر در نظر بگیرند. در همین حال زمزمه های فیلترکردن این دو سایت در صورت تداوم ایستادگی در برابر خواسته های روس ها نیز به گوش می رسد. در اواخر سال گذشته میلادی الکساندر ژاروف رئیس رگولاتوری روسیه این احتمال را به طور جدی مطرح کرده بود.