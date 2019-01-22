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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۵۳

گزارش تفریغ بودجه ۹۶ در هیئت عمومی دیوان محاسبات تصویب شد

گزارش تفریغ بودجه ۹۶ در هیئت عمومی دیوان محاسبات تصویب شد

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ که در هیئت عمومی دیوان محاسبات تصویب شد به زودی توسط عادل آذر در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اصل (۵۵) قانون اساسی و در اجرای بند(۱) ماده ۲۱۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به عنوان بیست و نهمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و سومین گزارش در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، پس از برگزاری ۲۸ جلسه کارگروه تخصصی تهیه و طی ۵ جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور که با حضور رئیس کل، دادستان، معاونین فنی و حقوقی رئیس کل، معاونین دادستان، مستشاران، مدیران کل، حسابرسان کل حوزه های فنی و مدیرکل تلفیق و تفریغ بودجه با موضوع بررسی تبصره های ماده واحده تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور برگزار شد، نهایی و به تصویب این هیئت رسید.

این گزارش، علی رغم تاخیر دو ماهه ارائه صورت حساب نهایی دستگاه های اجرایی استفاده کننده از بودجه کل کشور و همچنین افزایش بندهای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور نسبت به سال گذشته، با بهره گیری از سامانه نظارت الکترونیکی(سنا) و تلاش بی وقفه کارکنان دیوان محاسبات کشور بصورت کاملا الکترونیکی و پیش از موعد مقرر تهیه و تصویب شد.

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به زودی توسط عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد.

کد مطلب 4520787

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