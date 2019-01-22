گزارش تفریغ بودجه ۹۶ در هیئت عمومی دیوان محاسبات تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اصل (۵۵) قانون اساسی و در اجرای بند(۱) ماده ۲۱۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به عنوان بیست و نهمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و سومین گزارش در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، پس از برگزاری ۲۸ جلسه کارگروه تخصصی تهیه و طی ۵ جلسه هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور که با حضور رئیس کل، دادستان، معاونین فنی و حقوقی رئیس کل، معاونین دادستان، مستشاران، مدیران کل، حسابرسان کل حوزه های فنی و مدیرکل تلفیق و تفریغ بودجه با موضوع بررسی تبصره های ماده واحده تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور برگزار شد، نهایی و به تصویب این هیئت رسید.

این گزارش، علی رغم تاخیر دو ماهه ارائه صورت حساب نهایی دستگاه های اجرایی استفاده کننده از بودجه کل کشور و همچنین افزایش بندهای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور نسبت به سال گذشته، با بهره گیری از سامانه نظارت الکترونیکی(سنا) و تلاش بی وقفه کارکنان دیوان محاسبات کشور بصورت کاملا الکترونیکی و پیش از موعد مقرر تهیه و تصویب شد.

گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به زودی توسط عادل آذر رئیس کل دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد.