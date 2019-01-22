تقویت بخش خصوصی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کشاورز قاسمی روز سه شنبه در نشست مشترک مدیران اقتصادی استان که در سالن جلسات باقرالعلوم مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد:از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به عنوان یک سرمایه اصلی است و اتاق بازرگانی به عنوان دستگاه مشورتی نمایندگی بخش خصوصی را عهده دار است.

وی افزود: در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی است ایجاد می کند دنبال یک اقتصاد بسته و برنامه ای باشیم تا بتوانیم آشفتگی های ایجاد شده را سامان دهیم ولی بعد از انقلاب خروج از یک شرایط تحمیلی اقتصادی سبب شد تا مسائل مختلفی را پشت سر بگذاریم و به نظر میرسد روند مناسبی را با خروج از این وضعیت به سمت بخش خصوصی داشته ایم.

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات ارزشمندی که پس از انقلاب صورت گرفته به همکاری گرفتن سرمایه های مالی و فکری بخش خصوصی برای رونق اقتصاد ملی است که اتاق بازرگانی نمونه ای از این مشورت و همراهی را محقق کرده است.

وی گفت: ارائه خدمات مشورتی به ۳ قوه از وظایفی است که در اساسنامه بر عهده اتاق بازرگانی است و قانون مند شدن شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی محصولی است که پس از انقلاب برای کشور به ثمر نشسته است.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین تاکید کرد: پس از تصویب شورای گفتگو خوشبختانه استان قزوین در برگزاری این جلسات پیشگام بوده و تاکنون ۴۷ جلسه شورای گفتگو با مشارکت مسئولین استانی تشکیل شده که در راستای آن ۲۰۰ جلسه کمیته فردی با موضوعات کاملا برنامه ریزی شده تشکیل شده است.

قاسمی گفت: استان قزوین سال گذشته رتبه نخست شورای گفتگوی کشوری را کسب کرد و در راستای ترویج فرهنگ تشکل های تخصصی توانست زیر مجموعه هایی را راه اندازی کند که انجمن بانوان بازرگان، انجمن کشمش و زیتون نمونه ای از این تشکل هاست.

رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین بیان کرد: بخش خصوصی به این اعتقاد رسیده که کشور دارایی همه ایرانیان است و باید وظایف خود را به بهترین شکل ایفا کنیم و اتاق بازرگانی نیز در راستای همین وظایف پذیرای دهها هیئت تجاری از کشور های عراق، بلاروس، آلمان، اتریش، چین، تونس، کنیا و عمان بوده و اعزام ده ها هیئت تجاری به کشور های منطقه از دیگر اقدامات انجام شده است.

قاسمی یادآورشد: برگزاری نمایشگاه های برون مرزی و ۲۸۰ دوره آموزشی و صدور یک هزار کارت بازرگانی نمونه ای از فعالیت هایی است که توسط اتاق بازرگانی استان قزوین انجام شده است.

وی افزود: در استان قزوین در حوزه تولید مقاله و پژوهش های مرتبط اقتصادی هم دستاوردهای متعددی داشته ایم که بازار شناسی بیش از ۴۰ کشور خارجی به عنوان بازار هدف محصولات تولیدی استان قزوین به صورت کاملا تخصصی جمع آوری شده است.