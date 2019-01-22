به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه خاک پایه و اساس تحقق امنیت غذایی و استقرار جوامع است، اظهار داشت: متاسفانه گزارش وضعیت کمی و کیفی خاک کشور حاکی از آن است با وجود محدودیت شدید خاک حاصل خیر (فقط ۱.۲ میلیون هکتار)، با انواع تهدید های زیست محیطی از جمله فرسایش و آلودگی مواجه است.

وی ادامه داد: در حال حاضر، میزان فرسایش خاک در ایران، حدود ۱۶ تن در هکتار در سال است که با شاخص جهانی پنج تا 6 تن در هکتار در سال، فاصله بسیاری دارد. در واقع میزان فرسایش ۸۰۰۰ برابر صادرات خاک صنعتی است که ارزش افزوده تولید غذا را نیز ندارد و بایستی اهتمام ویژه در خصوص کاهش و رفع کامل معضل فرسایش خاک صورت پذیرد چرا که از عوامل اصلی ایجاد گرد و غبار نیز است.

معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: طی سال‌های اخیر با توجه به پیگیری های انجام شده و تصویب قوانین مربوطه در برنامه های پنجم و ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه ای کشورکشفی در خصوص صادرات غیرمجاز خاک نداریم و اگر قاچاقی هم باشد بسیار کم و ناچیز است.

وی تاکید کرد: با نظارت ها و هماهنگی هایی که بین دستگاه های مختلف پیش آمده ، عملا راه برای متخلفین بسته است.

به گفته تجریشی، با ابلاغ قانون حفاظت از خاک ، موضوع نظارت ها دقیق تر شده و صادرات غیر مجاز به طور کامل ریشه کن خواهد شد.

وی ادامه داد: بررسی های انجام شده طی هفته های اخیر نشان میدهد ، تمام مواردی که تحت عنوان قاچاق رسانه ای شده صحت نشده و عمدتا صادرات خاک صنعتی بوده که طبق قانون منعی ندارد.

تجریشی در خصوص خروج خاک ازجزیره هرمز و موارد مشابه گفت: موضوع در دست بررسی بوده و طبق اظهارات جدید فعلا خاکی از هرمز صادر نمی‌شود.

وی افزود: مردم بدانند که مسئولین در بالاترین رده ها نسبت به موضوع حساس بوده و نظارت دارند و اگر موردی را به صورت مشکوک مشاهده کردند حتما با دستگاه های نظارتی و فنی در میان بگذارند.