ابتکار قاچاق خاک هرمز را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، معصومه ابتکار در خصوص قاچاقخاک و اقدامات مقابلهای سازمان حفاظت محیطزیست، گفت: مسئولیت اصلی مقابله با قاچاق خاک با سازمان منابع طبیعی است اما اگر قاچاق خاک از مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیطزیست انجام گیرد به طور قطع با آن برخورد خواهیم کرد.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست قاچاق خاک از جزیره هرمز را یادآور شد و تصریح کرد: جزیره هرمز یکی از جاذبههای زیبای طبیعی ایران و یکی از ظرفیتهای ارزشمند فارس است که متاسفانه در این منطقه شاهد قاچاق خاک بودهایم از این رو بارها نگرانی خود را به صورت کتبی به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردیم.
ابتکار با بیان اینکه گزارشهایی از قاچاق خاک در جزیره هرمز به ما اعلام شده است، افزود: مسئول و مرجع رسیدگی به قاچاق خاک در جزیره هرمز خارج از مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیطزیست است بنابراین از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی درخواست رسیدگی به این مسئله را کردیم.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با بیان اینکه قاچاق خاک از مناطق دیگری به جز هرمز هم انجام میگیرد، گفت: خاک بسیار ارزشمند و قاچاق آن یک تهدید محسوب میشود از این رو لایحه حفاظت از خاک را که در حال بررسی است را هرچه زودتر به مجلس ارائه خواهیم کرد.
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