به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه در پیامی توئیتری ضمن دخالت مجدد در امور داخلی ونزوئلا و بدون اشاره به وضع تحریم ها علیه این کشور گفت: به نیابت از ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمایت خود را از مردم ونزوئلا اعلام می کنم!

معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه بی‌اشاره به فرایند انتخابات ریاست جمهوری در کاراکاس ادعا کرد: «نیکلاس مادرو» رئیس جمهور ونزوئلا یک دیکتاتور است و قدرت وی مشروعیت ندارد.

وی ادامه داد: مجمع ملی ونزوئلا و «خوان گوایدو» (Juan Guaido) رئیس آن تنها نهادی است که از طریق دموکراتیک ایجاد شده و ما نیز از آن حمایت می کنیم.

این درحالیست که به دنبال کودتای نافرجام دیروز توسط گروهی از نظامیان ونزوئلا علیه نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی این کشور، دادگاه عالی ونزوئلا ساعاتی پس از این حادثه با صدور حکمی «خوان گوایدو» (Juan Guaido) رئیس کنگره ملی این کشور که تحت کنترل مخالفین غربگرا است را عزل کرد.