خط دفاعی تیم ملی فوتبال نمره قبولی گرفت/ تغییرات ترکیب زیاد است

علی شوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص در خصوص تغییرات زیاد در ترکیب تیم ملی و انتقاداتی که بابت این موضوع از کارلوس کی روش می شود گفت: من هم با این قضیه موافقم، سرمربی تیم ملی باید قبل از شروع جام ملت ها ترکیب اصلی خود را پیدا کند تا بازیکنان هماهنگی بیشتری با هم پیدا کرده و دچار اشتباه نشوند. متاسفانه مقابل عمان چندین بار مدافعان ما در کارهای انفرادی دچار اشتباه شدند که خوشبختانه حضور یک بیرانوند آماده باعث شد گلی دریافت نکنیم بنابراین اعتقاد دارم باید یک ترکیب ثابت در تیم ملی وجود داشته باشد تا در هیچ خطوطی دچار تزلزل نشویم.

بازیکن پیشین استقلال در ادامه گفت: نمی دانم چرا کی روش از بازیکنی چون کریم انصاری فر استفاده نمی کند او مهاجم شش دانگی است و می تواند عملکرد قابل قبولی هم داشته باشد حالا که آزمون نتوانسته در امر گلزنی در دو دیدار اخیر موفق باشد استفاده از کریم انصاری فر شاید راهگشای گلزنی تیم ملی شود.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا تیم ملی شانس قهرمانی در این دوره از جام ملت ها را دارد، گفت: با بازیکنانی که ما در اختیار داریم این اتفاق دور از دسترس نیست اما فکر می کنم به جز ما قطر و کره جنوبی هم شانس بالایی برای قهرمانی داشته باشند.