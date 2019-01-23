عربستان سعودی وعده حمایت کامل از لبنان داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، وزیر مالی عربستان سعودی در گفتگو با این رسانه گفت که عربستان سعودی آماده است تا تمام توان خود را برای تقویت اقتصاد در حال افول لبنان به کار بگیرد. اما او جزئیات بیشتری در این زمینه ارئه نکرد.
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح میشود که قطر اعلام کرد در نظر دارد برای بهبود اوضاع بازار اوراق قرضه بیروت، ۵۰۰ میلیون دلار از اوراق قرضه دولتی لبنان را خریداری کند.
محمد عبد الله الجدعان، وزیر مالی عربستان، در اجلاس اقتصادی جهان در داووس گفت: ما علاقمندیم شاهد پایداری در اقتصاد لبنان باشیم و از لبنان به هر طریق حمایت خواهیم کرد.
او اضافه کرد: ما همچنین مصمم هستیم در مورد این اطمینان بدهیم که عربستان نقش خود را به عنوان کاتالیزور پایداری منطقه ایفا خواهد کرد.
لبنان با آشفتگیهای اقتصادی بسیاری روبروست. این کشور کوچک تحت فشار بحران بانکی قریبالوقوع، جنگ در کشور همسایه، سوریه، سرمایهگذاری و توریسم کمتر از سوی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس (که معمولا از لبنان حمایت میکردند) و بدهی عمومی خردکنندهای قرار دارد.
عربستان سعودی هم معمولا حامی اقتصادی بیروت و یکی از بزرگترین سرمایهگذاران این کشور بوده است. در سال ۲۰۱۶ در پاسخ به قدرت گرفتن حزبالله لبنان، سعودیها بسته کمک ۳ میلیارد دلاری خود به این کشور را متوقف کردند.
الجدعان در پاسخ به این سوال که آیا کند شدن جهانی اقتصاد، میتواند باعث شود که عربستان کمکهای خارجی خود را متوقف کند، گفت: قطعا خیر.
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