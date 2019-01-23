«دانتون» در تئاتر مولوی به صحنه رفت/ اجرایی با ۲۰ مخاطب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، نمایش «دانتون» به نویسندگی و کارگردانی حامد اصغرزاده شب گذشته دوم بهمن ماه ساعت ۲۱ در پلاتوی تمرین مرکز تئاتر مولوی به صحنه رفت.

در این نمایش امیر شمس، فرید عباسپور، فاطمه احمدی، تینا یونس‌تبار و اسماعیل کمالی‌دهقان به ایفای نقش می پردازند.

همچنین هانی عبدالمجید طراح صدا و موسیقی، فرهاد رایزن تهیه‌کننده، مهدی گمار مجری طرح، محمدرضا محمدی‌فیروز دستیار کارگردان و مستندنگار روند تمرین‌ها، ضحا اصغرزاده طراح لوگو، مهدی کیانی طراح پوستر، فاطمه دهدشتی‌، سروش آقاجانی طراح ویدئوهای گروه، شیده غفاریان مدیر رسانه‌ای گروه، حدیث صمدیان عکاس، حامد اصغرزاده و وحید فرشاد طراح صحنه، حسن محمدی طراح نور، میثم عادلی دستیار تولید و برنامه‌ریز و آریا واحدی دستیار صحنه در این نمایش همکاری می کنند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «دانتون» تاملی اجرایی است روی مفهومِ تغییر و دگرگونی، به میانجی یکی از رهبران اصلی انقلاب کبیر فرانسه. «دانتون» پروژه‌ای است طولانی که در مکان‌های مختلف شهری به اجرا درخواهد آمد. سیکل اجرای صحنه‌های شش‌گانه «دانتون» در پاییز ۱۳۹۷ و با صحنه زندان در تئاتر مستقل تهران و تالار مولوی شروع ‌شده و در بهار ۹۸ با صحنه ماریون در عمارت روبرو ادامه خواهد یافت.

تعداد «شاهدان» این نمایش در هر اجرا ۲۰ نفر خواهد بود.

علاقه‌مندان برای دیدن نمایش «دانتون» که تا ۱۸ بهمن ماه هر روز به جز شنبه ها ساعت ۲۱ به صحنه می‌رود، می‌توانند به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به آدرس خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.