رشد ۵۷ درصدی کمک حامیان آذربایجان شرقی به ایتام و فرزندان محسنین

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت خبری کمیته امداد، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد آذربایجان شرقی گزارشی از کمک حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین در ۱۰ ماهه امسال ارائه داد.

بهروز شریف گفت: حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین در آذربایجان شرقی در ۱۰ ماهه امسال ۲۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به صورت نقدی و غیرنقدی به فرزندان معنوی خود کمک کردند تا این فرزندان بتوانند بدون دغدغه و با خیال راحت زندگی کنند.

وی با اعلام اینکه کمک های حامیان نیکوکار نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۷ درصد رشد داشته است، افزود: اکنون ۳۴ هزار حامی نیکوکار استان آذربایجان شرقی حمایت از ۱۱ هزار و ۸۴۸ فرزند طرح اکرام ایتام و محسنین را برعهده‌دارند.

شریف با بیان اینکه طرح محسنین شامل آن دسته از خانوارهای نیازمند می‌شود که دارای سرپرست بیمار، معلول، ازکارافتاده و یا زندانی هستند، افزود: حامییان طرح محسنین چتر حمایتی خود را بر هشت هزار و ۱۴۳ فرزند نیازمند استان آذربایجان شرقی گسترانیده اند.

وی با اشاره به اینکه حامیان طرح اکرام ایتام، حمایت از سه هزار و ۷۰۵ یتیم را بر عهده دارند، عنوان کرد: این حامیان علاوه بر کمک‌های نقدی، هرماه پیگیر مشکلات تحصیلی، مسکن و جهیزیه فرزندان معنوی خود هستند و در حد توان نسبت به حل این مشکلات اقدام می‌کنند.

شریف با دعوت از خیران آذربایجان شرقی برای مشارکت در طرح‌های اکرام ایتام و محسنین عنوان کرد: خیرانی که قصد حمایت از ایتام و فرزندان خانوارهای نیازمند دارند می‌توانند با مراجعه به سایت محسنین و یا به دفاتر کمیته امداد در این امر خیر پیشقدم شوند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد آذربایجان شرقی با تقدیر از کمک خیران به ایتام و فرزندان محسنین، تاکید کرد: حدود پنج هزار فرزند محسنین در آذربایجان شرقی در نوبت چتر حمایتی حامیان نیکوکار قرار دارند.

وی افزود: مردم نیکوکار آذربایجان شرقی می‌توانند با استفاده از روش‌های نوین و آسان همچون تلفن گویای ۰۹۶۸۸۷۷، نرم‌افزارهای موبایلی "سکه" و "سنا" یا از طریق واردکردن کد #۰۴۱*۸۸۷۷* از طریق تلفن همراه، نسبت به پرداخت کمک های خود به ایتام و فرزندان محسنین اقدام کنند.