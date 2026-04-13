۵۰۰۰ حامی جدید برای اکرام ایتام در مازندران ثبت نام کردند

میثم معافی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال مردم از طرح اکرام ایتام و محسنین اظهار کرد: در ماه مبارک رمضان و در جریان تجمعات شبانه مردمی، ۵۵۳۰ حامی جدید در این طرح ثبتنام کردهاند.
وی افزود: در حال حاضر ۷۷ هزار حامی فعال در استان، حمایت مادی و معنوی بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ فرزند تحت حمایت این نهاد را بر عهده دارند.
مدیرکل کمیته امداد مازندران با بیان اینکه میزان مشارکتهای مردمی روندی رو به رشد دارد، گفت: حامیان در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۵۱ میلیارد تومان بهصورت مستقیم به حساب فرزندان معنوی خود واریز کردهاند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۰ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به تداوم روند جذب حامی در سطح استان تصریح کرد: این اقدام از طریق تجمعات مردمی و برنامههای فرهنگی ادامه دارد و زمینه مشارکت بیشتر خیرین فراهم شده است.
معافی همچنین راههای مشارکت در این طرح را اعلام کرد و افزود: علاقهمندان میتوانند با مراجعه حضوری به ادارات کمیته امداد در شهرستانها، ثبتنام در سامانه Ekram.emdad.ir، ارسال عدد ۱۱۰ به شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۱۱ و یا از طریق بازوی «حامی باش» در پیامرسان «بله» به جمع حامیان بپیوندند.
وی در پایان تأکید کرد: هدف از اجرای طرح اکرام ایتام و محسنین، تقویت حمایتهای مردمی و بهبود شرایط زندگی فرزندان نیازمند است.
نظر شما