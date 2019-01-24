قیمت بنزین در سال ۹۸ افزایش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی جعفرزاده شامگاه چهارشنبه درگفتگوی ویژه خبری شبکه باران به روند بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در مجلس شورای اسلامی اشاره‌کرد و گفت: براساس قانون اساسی دولت‌ها باید سند درآمد و هزینه یکساله خود راتنظیم و در قالب لایحه به مجلس ارائه دهند تا نمایندگان مجلس مطالبات مردمی را در این لایحه پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه همیشه لایحه بودجه پیشنهادی دارای موافقان، مخالفان و منتقدانی است، افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب لایحه بودجه پیشنهادی دولت هستند در این زمینه نقدهایی نیز مطرح شده است.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی به برخی از نقدهای مطرح شده از سوی نمایندگان مجلس نسبت به بودجه پیشنهادی سال ۹۸ از سوی دولت اشاره کرد و گفت: نگارش بودجه واقعی یکی از نقدهای است که نمایندگان نسبت به لایحه بودجه دارند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، تصریح‌کرد: یکی از نقشه‌های دشمن ایجاد شرایط اقتصادی و معیشتی سخت برای ملت ایران است تا آنها دچار مشکلات شده و از نظام روی گردان شوند اما مجلس، دولت و قوه قضاییه برلزوم ایجاد رفاه و حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تأکید دارند.

پروژه انتقال آب دریای خزر هرگز محقق نخواهد شد

جعفرزاده همچنین یادآورشد: سال گذشته اقداماتی برای کاهش فاصله طبقاتی، همسان‌سازی و یکسان‌سازی در تامین اجتماعی صورت گرفت اما مشکل عمده ما با تامین اجتماعی این است که این سازمان مدعی است یک صندوق حق الناس بوده و اگر دولت و مجلس قرار است برای این سازمان تعیین تکلیف کنند باید منابع آن را مشخص نیز کند.

وی با بیان اینکه امسال ۲ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی در تامین اجتماعی درنظر گرفته شده است، افزود: قطعا افزایش پلکانی حقوق مدنظر است. مجلس به دنبال افزایش حقوق است. درصورت افزایش حقوق باید درآمدهای لازم برای آن نیز درنظر گرفته شود.

جعفرزاده درادامه بااشاره به موضوع افزایش بنزین و سایر حامل‌های انرژی، گفت: در حال حاضر افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین در لایحه بودجه مسکوت است. سوخت کالای اساسی کشور است نباید فشار مضاعفی بر جامعه وارد کرد. نمایندگان مجلس تلاش می کنند تا قیمت بنزین افزایش نداشته باشد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۸ شاهد افزایش بنزین نخواهیم بود، گفت: دولت و مجلس نظر مشترکی در زمینه عدم افزایش قیمت بنزین برای آرامش در جامعه دارند.

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به تورم، دولت درسال آینده بسته‌های حمایتی برای مردم درنظر گرفته است، افزود: دوسوم درآمد نفتی در سال آینده به ۹ کالای اساسی که جزو امنیت غذایی برای مردم هستند اختصاص یافته است.

وی همچنین با اشاره به موضوع انتقال آب دریای خزر به کویر، اظهارکرد: اجرای این پروژه مستلزم تأمین اعتبارات فراوان است. اجرای این پروژه به هیچ عنوان محقق نخواهد شد.