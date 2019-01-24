به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن زدا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی در جلسه هم اندیشی تشکل های کارگران و بازنشستگان استان مازندران با اشاره به گسترش خدمات غیرحضوری اظهار کرد: سامانه جامع خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی از ماه آینده با ۳۰ خدمت غیرحضوری به بهره برداری می رسد و تعداد سرویس های غیرحضوری به زودی و تا ۲ ماه آینده به بیش از ۶۰ خدمت می رسد.

وی افزود: خدمات سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و بازنشستگان باید توسعه پیدا کند و همه جوانب زندگی این عزیزان باید مورد توجه باشد.

زدا حمایت کارگران و بازنشستگان از سازمان تأمین اجتماعی را بزرگترین و ارزشمند ترین سرمایه این سازمان دانست و اظهار داشت: کار بزرگ مرحوم دکتر نوربخش احیای معاونت فرهنگی در این سازمان است که دبیرخانه دائمی برای ارتباط با کارگران و شرکای اجتماعی ایجاد شده است و از زحمات این معاونت تشکر می کنیم.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به طراحی نظام چند لایه رفاه و تأمین اجتماعی گفت: در نظام چند لایه بیمه اجتماعی تکمیلی در کنار بیمه تکمیلی درمان پیش بینی شده است که براساس آن افراد می توانند برای دریافت حقوق بازنشستگی بیشتر در زمان اشتغال حق بیمه پرداخت کنند.

زدا سخنان اخیر سرپرست وزارت بهداشت مبنی بر عدم امکان ادغام درمان تأمین اجتماعی با خدمات درمانی سایر ارگانها را قابل تقدیر دانست و گفت: این سخن کاملا درستی است و مرحوم نوربخش برای تحقق این موضوع تلاش زیادی کرد.

وی از بازدید سرپرست وزارت بهداشت و وزیر ارتباطات از سامانه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی طی روزهای آینده خبر داد و گفت: این سامانه در مراکز درمانی تأمین اجتماعی به طور کامل مستقر شده است و می تواند در تمامی مراکز درمانی طرف قرارداد نیز گسترش یابد.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: در این زمینه با کانون های بازنشستگان مشورت کرده ایم و به مدل مشخصی رسیده ایم که اجرای آن ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. امیدواریم اعتبار مورد نیاز در بودجه سال آینده کشور گنجانده شود.