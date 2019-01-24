به گزارش خبرنگار مهر، بیات سلطانی شامگاه چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه وضعیت آموزش در مدارس چهارمحال و بختیاری ارتقا می یابد، اظهار داشت: تمهیدات لازم برای ارتقای اموزش در مدارس این استان اندیشیده شده است.

وی اظهار داشت: اعتبارات لازم برای اجرای مصوبات و طرح های آموزش و پرورش در سال ۹۸ پیش بینی شده است.

سرپرست آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۹۰ هزار دانش اموز در این استان تحصیل می کنند.

وی تاکید کرد: ۱۵ هزار معلم در سطح مدارس استان در حال فعالیت است.