  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۷

سرپرست آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

وضعیت آموزش در مدارس چهارمحال و بختیاری ارتقا می یابد

وضعیت آموزش در مدارس چهارمحال و بختیاری ارتقا می یابد

شهرکرد- سرپرست آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: وضعیت آموزش در مدارس چهارمحال و بختیاری ارتقا می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، بیات سلطانی شامگاه چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه وضعیت آموزش در مدارس چهارمحال و بختیاری ارتقا می یابد، اظهار داشت: تمهیدات لازم برای ارتقای اموزش در مدارس این استان اندیشیده شده است.

وی اظهار داشت: اعتبارات لازم برای اجرای مصوبات و طرح های آموزش  و پرورش در سال ۹۸ پیش بینی شده است.

سرپرست آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۹۰ هزار دانش اموز در این استان تحصیل می کنند.

وی تاکید کرد: ۱۵ هزار معلم در سطح مدارس استان در حال فعالیت است.

کد مطلب 4522398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها