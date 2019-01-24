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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان:

جشنواره رسانه‌ای «چله انقلاب» در گلستان برگزار می‌شود

جشنواره رسانه‌ای «چله انقلاب» در گلستان برگزار می‌شود

گرگان- سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گلستان گفت: در دهه فجر امسال، جشنواره رسانه‌ای «چله انقلاب» در گلستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نجیب‌اله تاری، صبح پنجشنبه در خصوص برنامه های ستاد چهلمین سالگرد انقلاب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در نظر دارد جشنواره رسانه‌ای «چله انقلاب» را با همکاری ستاد خبری و خانه مطبوعات و رسانه‌های استان گلستان برگزار کند.

وی با بیان این که فراخوان جشنواره رسانه‌ای چله انقلاب به زودی منتشر می‌شود، افزود: این جشنواره در بخش‌های خبر، گزارش، عکس، سرمقاله، یادداشت و تولیدات چندرسانه‌ای برنامه‌ریزی شده است.

تاری بیان کرد: «جشن پرچم»، دیدار خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان گلستان با خانواده‌های شهدای فجرآفرین، برگزاری مراسم نمادین استقبال از فجر در میادین و خیابان‌هایی که مزین به نام انقلاب و حضرت امام خمینی (ره) است و همچنین توزیع گل و شیرینی بین اصناف از دیگر برنامه‌های شاخص حوزه رسانه در استان گلستان است.

کد مطلب 4522435

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