به گزارش خبرنگار مهر، نجیب‌اله تاری، صبح پنجشنبه در خصوص برنامه های ستاد چهلمین سالگرد انقلاب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در نظر دارد جشنواره رسانه‌ای «چله انقلاب» را با همکاری ستاد خبری و خانه مطبوعات و رسانه‌های استان گلستان برگزار کند.

وی با بیان این که فراخوان جشنواره رسانه‌ای چله انقلاب به زودی منتشر می‌شود، افزود: این جشنواره در بخش‌های خبر، گزارش، عکس، سرمقاله، یادداشت و تولیدات چندرسانه‌ای برنامه‌ریزی شده است.

تاری بیان کرد: «جشن پرچم»، دیدار خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان گلستان با خانواده‌های شهدای فجرآفرین، برگزاری مراسم نمادین استقبال از فجر در میادین و خیابان‌هایی که مزین به نام انقلاب و حضرت امام خمینی (ره) است و همچنین توزیع گل و شیرینی بین اصناف از دیگر برنامه‌های شاخص حوزه رسانه در استان گلستان است.