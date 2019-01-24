به گزارش خبرنگار مهر، نجیباله تاری، صبح پنجشنبه در خصوص برنامه های ستاد چهلمین سالگرد انقلاب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در نظر دارد جشنواره رسانهای «چله انقلاب» را با همکاری ستاد خبری و خانه مطبوعات و رسانههای استان گلستان برگزار کند.
وی با بیان این که فراخوان جشنواره رسانهای چله انقلاب به زودی منتشر میشود، افزود: این جشنواره در بخشهای خبر، گزارش، عکس، سرمقاله، یادداشت و تولیدات چندرسانهای برنامهریزی شده است.
تاری بیان کرد: «جشن پرچم»، دیدار خبرنگاران و فعالان رسانهای استان گلستان با خانوادههای شهدای فجرآفرین، برگزاری مراسم نمادین استقبال از فجر در میادین و خیابانهایی که مزین به نام انقلاب و حضرت امام خمینی (ره) است و همچنین توزیع گل و شیرینی بین اصناف از دیگر برنامههای شاخص حوزه رسانه در استان گلستان است.
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