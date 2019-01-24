آیین تجلیل از حسین فتاحی در استان قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای اجرای طرح ملی چهل قلم آیین تجلیل از حسین فتاحی، نویسنده و پژوهشگر، روز یکشنبه هفتم بهمن ماه برگزار خواهد شد.

در این مراسم مدیرکل کتابخانه های استان، ریاست حوزه ی هنری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودک و نوجوان، مدیرکل امور اجتماعی استانداری، مدیرکل بانوان استانداری قزوین و جمعی از نویسندگان، ناشران و مولفان استان حضور خواهند داشت و در رابطه با آثار و فعالیت های فرهنگی این نویسنده ی مجرب نظرات خود را مطرح خواهند کرد.

طرح چهل قلم به همت نهاد کتابخانه های عمومی کشور در راستای نکوداشت اهالی قلم متعهد و برجسته و با هدف آشنایی مردم و مسئولان با این قشر به عنوان گروه های مرجع تاثیرگذار برگزار می شود.

حسین فتاحی متولد ١٣٣٦ یزد، دارای مدرک کارشناسی در رشته حسابداری است. فتاحی در سه حوزه تألیف، ترجمه و بازنویسی آثار کلاسیک فارسی برای کودکان و نوجوانان آثار متعددی منتشر کرده که «آتش در خرمن» و «پسران جزیره» در زمینه ادبیات پایداری است و «عشق سالهای جنگ» رمان دیگر او از سوی نشر قدیانی تاکنون شش بار تجدید چاپ شده است. «مدرسه انقلاب»، «کودک و توفان»، «امیرکوچولوی هشتم» و بازنویسی «قصه‌های شاهنامه» و «سمک عیار» از دیگر آثار اوست. وی هم اکنون «قصه‌های مزرعه سیب» را ترجمه و آماده چاپ دارد.