اخلاق پزشکی با منافع بیمار گره خورده است/از اهداف درمان دور نشویم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پارساپور، روز پنج شنبه در اولین همایش دریچه ای به سلامت فردای ایران، با اشاره به موضوعات و مباحث مختلف در حوزه اخلاق پزشکی، افزود: چالش های پیش روی اخلاق پزشکی، در موضوعات و مباحث مختلفی قابل طرح است. به عنوان مثال، در موضوع پیوند عضو از دهنده زنده، اگر نمی خواهیم وارد چالش شویم، باید فکری شود. در غیر این صورت، جامعه دچار چالش جدی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در حرفه پزشکی، اصل بر منافع بیمار است، گفت: نباید اجازه داد منفعت بیمار در معرض خطر قرار بگیرد. در این صورت، نگاه ناظر بیرونی نسبت به پزشک و پزشکی دچار خدشه شده و اعتمادش به پزشک را از دست خواهد داد.

پارساپور ادامه داد: ما باید تعریف دقیق از اهداف درمان داشته باشیم، زیرا در غیر این صورت نمی توانیم در قبال فرصت های جدید کاری پیش ببریم.

وی افزود: مراقب باشیم از توانمندی خودمان منحرف نشویم و به سمت مسیرهایی نرویم که با اهداف درمان سنخیت ندارد.