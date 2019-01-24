جذب اعتبارات توسط دستگاه های اجرایی با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، طهمورث الیاسی ظهر پنج شنبه در نشست شورای برنامه ریزی با اشاره به اینکه جذب اعتبارات توسط دستگاه های اجرایی در چهارمحال و بختیاری با جدیت دنبال شود، اظهار داشت: جذب اعتبارات برخی دستگاه های اجرایی از متوسط اعتبارات بسیار پایین است.

وی بیان کرد: برنامه جامع اصلاح نظام اداری باید در این استان اجرایی شود و این مهم به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بهره گیری از ظرفیت های هر منطقه برای توسعه استان ضروری است.

وی بیان کرد: شناسایی ظرفیت ها پتانسیل های هر منطقه برای توسعه ضروری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: جذب سرمایه گذاران در سطح استان چهارمحال و بختیاری نقش مهمی در توسعه استان دارد.