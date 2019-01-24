به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد قاسم دست خال رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی گفت: پرونده ای از کلانتری ۱۲۲ دربند مبنی بر کیف قاپی ۲ موتورسوار به این پایگاه ارجاع شد که مالباخته پس از حضور در پایگاه یکم پلیس آگاهی اظهار داشت که پس از خروج از صرافی، مسافتی را طی نکرده بود که ۲ موتورسوار به وی نزدیک و کیفش که حاوی ۲ هزار و ۵۷۰ یورو (معادل ۳۳ میلیون تومان) بود، به زور سرقت کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه مال باخته از نواحی مختلف بدن دچار آسیب بدنی شده بود و نتوانسته بود مشخصات ظاهری سارقان را به خاطر بسپارد، ادامه داد: تنها اطلاعاتی که مال باخته در اختیار ماموران قرار داد هجوم ۲ مرد درشت اندام بود.

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی با بیان انجام تحقیات پلیسی توسط ماموران تخصصی پایگاه یکم تصریح کرد: در تحقیقات میدانی مشخص شد که زمانی که مال باخته در داخل مغازه برای خرید ارز حضور داشت یک مرد درشت اندام در داخل صرافی تردد داشته است و مدتی وی در حال زاغ زنی بوده است.

این مقام انتظامی با بیان اینکه چهره و مشخصات ظاهری متهم در اختیار ماموران قرار داده است، گفت: گشت های زنی هدفمند در محدوده صرافی ها افزاش تا اینکه ماموران موفق شدند سارق را که در حال زاغ زنی در اطراف یکی از صرافی ها بود، شناسایی و دستگیر کنند.

رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی افزود: با دستگیری این متهم و اعتراف وی به زاغ زنی اطراف مغازه های صرافی، ۲ همدست وی نیز در مخفیگاهشان در رباط کریم دستگیر و به جرم ارتکابی اعتراف کردند.

وی خاطرنشان کرد: با کشف تعدادی اموال مسروقه تا کنون ۲ تن از مالباختگان شناسایی و تحقیقات پلیسی در خصوص شناسایی سایر جرائم مشابه متهمان ادامه دارد.