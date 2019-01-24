افزایش ۴۳ درصد صادرات از امیرآباد/ کالای قاچاق نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر جمشیدی عصر پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: در ۱۰ماهه امسال صادرات گمرک امیراباد ۴۸۵ هزار و ۲۴۴تن به ارزش بیش از ۲۵میلیون دلار بوده که به کشورهای روسیه و قزاقستان صادر شد.

وی با اشاره به آمار واردات به گمرک امیراباد خاطر نشان کرد: در سال جاری ۲میلیون و ۵۱۴ هزارتن انواع کالا به ارزش ۷۱۳میلیون و ۱۲۲هزار و ۳۳۸ دلار از طریق گمرک وارد کشور شد که از نظر وزنی ۲۶ درصد و از نظر ارزشی ۲۸درصد افزایش داشته است.

جمشیدی ادامه داد: عمده کالاهای وارداتی شامل غلات جو و ذرت، آهن آلات، روغن و دانه های روغنی است که از کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایتالیا و ترکیه وارد کشور شد.

مدیرکل گمرک امیراباد در ادامه با اشاره به امار ترانزیت گفت: در ترانزیت خارجی هم در سال جاری ۳۳هزار و ۸۰ تن کالا به ارزش ۲۶میلیون و ۵۸ هزار دلار از طریق گمرک امیراباد ترانزیت شد.

جمشیدی با اعلام اینکه آهن آلات، عمده محموله ترانزیتی از گمرک امیراباد است، افزود: در این مدت ۱۴۸ هزار و ۱۴۹ تن کالا به ارزش ۱۰۶ هزار دلار ترانزیت داخلی شد.

وی در ادامه با اشاره اینکه هیچ مجوز غیرمجاز در گمرک امیراباد نداریم؛ ادامه داد: هیچ قاچاقی در این گمرک نداریم و در سال های گذشته تنعا تعداد محدودی قاچاق نربوط به کالاهای وارداتی که اظهار نداشتند؛ بود که بسیار محدود بود.

جمشیدی گفت: با توجه به ظرفیت ۷.۵ تنی بندرامیراباد، ۴۰۰هزارتن ظرفیت انبارها در امیراباد است که گمرک امیراباد جزء اولین و سه گمرک اول کشور در دارا بودن بیشترین اتبار است.

وی افزود: دارا بودن انبارهای اختصاصی مهمترین مزیت برای گمرک امیراباد است که در افزایش ایجاد اشتغال هم اثرگذار است.

گفتتی است اداره گمرک امیراباد بهشهر در ۱۲ دی ماه امسال به اداره کل گمرک امیراباد ارتقاء یافت و پست سازمانی این اداره از ۴۳ پست قبلی به ۵۵ پست افزایش یافت.