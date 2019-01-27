به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ورکشاپ یک‌روزه حلقه ادبی مجاز با عنوان «شناخت شعر» ذیل برنامه نکوداشت یکسالگی این حلقه ادبی، بعد از ظهر امروز یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۷ با حضور پیمان طالبی، مدیر حلقه ادبی مجاز و نفیسه سادات موسوی در خبرگزاری مهر برگزار شد.

پیمان طالبی در این نشست گفت: جمعه این هفته یعنی ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ برابر است با سالروز تاسیس حلقه ادبی مجاز. این حلقه ادبی وابسته به سازمان فضای مجازی سراج است و تاکنون نیز با حمایت‌های آقای منصور امینی ریاست محترم این سازمان توانسته‌ایم برنامه‌های خود را به پیش ببریم.

وی افزود: در روز جمعه مراسم بزرگی را با عنوان نکوداشت یکسالگی حلقه ادبی مجاز در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌کنیم. ذیل این عنوان ما یک ورکشاپ یکروزه نیز از ساعت ۹ صبح تا ۶ بعدازظهر خواهیم داشت که در آن اتفاقات خوبی خواهد افتاد.

برنامه‌های ورکشاپ شناخت شعر

طالبی ادامه داد: در زمان صبح این ورکشاپ کارگاه نقد و بررسی شعر با حضور حمیدرضا شکارسری، محمود حبیبی کسبی و میلاد عرفان پور برگزار خواهد شد. همچنین دو نشست و سمینار تخصصی نیز از دیگر بخش‌های این ورکشاپ است. در سمینار تخصصی علی محمد مودب با موضوع «شعر و اندیشه» صحبت خواهد کرد و در نشست نیز سید پویان حسین پور به بحث درباره «اهمیت رسانه در شعر» خواهد پرداخت. همه این برنامه‌ها ویژه اعضای حلقه ادبی مجاز است.

مدیر حلقه ادبی مجاز همچنین به دیگر برنامه‌های ورکشاپ یکروزه این حلقه نیز اشاره کرد و گفت: یک برنامه هم برای عموم مخاطبان در این روز از ساعت سه تا ۶ عصر با عنوان «عصر شعر فجر فاطمی» برگزار خواهیم کرد. در این برنامه تعدادی از مسئولان سازمان فضای مجازی سراج از جمله مدیر عامل مجموعه آقای منصور امینی و شاعرانی چون سعید بیابانکی، احمد بابایی، محمدمهدی سیار، امید مهدی نژاد و محمود حبیبی کسبی شرکت خواهند کرد. اجرای این برنامه نیز بر عهده راحله امینیان خواهد بود. همچنین سیدمجید بنی فاطمه مداح اهل بیت قرار است در انتهای این برنامه حاضران را به فیض برساند.

بزرگداشت شهید محمدحسین حدادیان

طالبی در بخش دیگری از سخنان خود به بخش ویژه برنامه روز جمعه حلقه ادبی مجاز اشاره کرد و ادامه داد: یکی از بدیهه‌سرایی‌های حلقه ادبی مجاز اختصاص به شهید محمدحسین حدادیان داشت. این شهید بزرگوار در جریان اغتشاشات سال گذشته دراویش در خیابان پاسداران تهران توسط آنها به شهادت رسید. در برنامه عصر روز جمعه قرار است اعضای حلقه ادبی مجاز از خانواده این شهید والامقام تقدیر کنند.

طالبی گفت: همچنین در این برنامه ما از ۱۰ نفر از برگزیدگان این حلقه که در سال گذشته فعالیت شایسته‌ای داشتند، تقدیر خواهیم کرد. یکی دیگر از بخش‌های این برنامه نیز اعلام رسمی آغاز به فعالیت مدرسه ادبیات مجاز است.

وی همچنین درباره برنامه‌های مدرسه ادبی مجاز نیز چنین اظهار کرد: حلقه ادبی مجاز پس از اعلام رسمی مدرسه ادبیات مجاز، ذیل این عنوان به ادامه فعالیت خواهد پرداخت و قرار است در یک فضای علمی و آکادمیک دوره‌های کارگاهی و آموزشی شعر، داستان، فیلمنامه، نمایشنامه و... را پیگیری کند.

طالبی اضافه کرد: در سال آینده نیز قرار است مدرسه ادبیات مجاز در حوزه نشر کتاب نیز فعال شده و آثاری را با همکاری ناشران دیگر منتشر کند. همچنین حلقه شعر کودک و دوره‌های کلاسیک خوانی با رویکرد مطالعه ادبیات و رمان‌های برجسته جهان نیز برگزار خواهند شد.

برنامه‌های انجام شده حلقه ادبی مجاز در سال گذشته

نفیسه سادات موسوی نیز در این نشست گفت: حلقه ادبی مجاز با رویکرد در اختیار گذاشتن فضای ادبی برای فعالان عرصه فضای مجازی در دی ماه سال گذشته ۱۳۹۶ به ثبت رسید و فعالیت‌های رسمی‌اش را از ابتدای بهمن همان سال آغاز کرد. این حلقه از ابتدای تاسیس تاکنون پنج کارگاه آموزشی حضوری برگزار شده که ۲۰۰ نفر در آن شرکت داشتند.

وی افزود: برای آن دسته از فعالان فضای مجازی که فرصت شرکت در کارگاه‌های حضوری ما را نداشتند، نیز کارگاه‌هایی در فضای مجازی طراحی و اجرا شد. در حدود ۴۰۰ نفر نیز در این کارگاه‌ها شرکت کردند. همچنین از سال گذشته تاکنون پنج شب شعر بزرگ، دو اکران فیلم مستند و یک نشست نقد کتاب هم برگزار کرده‌ایم. حلقه مجاز موفق به برگزاری ۲۰ برنامه بداههسرایی دسته جمعی هم شده است.