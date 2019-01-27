هدف آمریکا از کنفرانس ورشو خروج از انزواست

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده، در جریان سفر اخیر خود به خاورمیانه از برگزاری این کنفرانس در سطح وزرا با عنوان «پیشبرد آینده‌ای با صلح و ثبات در خاورمیانه» خبر داد. این کنفرانس در روزهای ۲۴ و ۲۵ بهمن برگزار خواهد شد.

پس از آنکه «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صراحتا اعلام کرد در کنفرانس ضد ایرانی ورشو شرکت نمی کند روسیه نیز موضع مشابهی را در خصوص این کنفرانس اتخاذ کرد و برخی رسانه ها نیز اعلام کردند که برخی از دیپلمات‌های اروپایی گمان می‌کنند که احتمال دارد این نشست لغو شود.

علاوه بر آن «جاناتان کوهن» نماینده موقت آمریکا در سازمان ملل متحد هم، احتمالا در واکنش به انصراف شماری از کشورها از شرکت در این نشست، گفت قرار نیست نشست ورشو به محلی برای «بدنام کردن ایران» بدل شود، بلکه صرفا به چالش‌های پیش روی غرب آسیا می‌پردازد.

دیپلمات‌ها می‌گویند وزارت خارجه لهستان از وزرای خارجه اتحادیه اروپا خواسته در کنفرانس ورشو شرکت کنند، اما دیپلمات‌های اروپایی گمان می‌کنند که ممکن است به واسطه میزان مشارکت اندک کشورها یا حضور آن‌ها با مقام‌های رده پایین، پمپئو در دقیقه ۹۰ این نشست را لغو کند.

در خصوص این کنفرانس خبرنگار مهر گفتگویی با « مارک فینو» دیپلمات فرانسوی و محقق حوزه های تروریسم، خاورمیانه، کنترل تسلیحات، امنیت اروپا، حقوق بشر و ... تنظیم نموده که در ادامه می آید.

«مارک فینو» دیپلمات سابق فرانسوی که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ در «مرکز سیاست امنیتی ژنو» (GCSP) فعالیت کرده است، اکنون یک عضو اجرایی این سازمان است. وی در حال حاضر فعالیت های مربوط به گسترش تسلیحات را رهبری می کند.

*ایالات متحده امریکا از برگزاری کنفرانسی در خصوص ثبات در خاورمیانه در ورشو لهستان خبر داده است. از ابتدای طرح این کنفرانس شاهد نوعی ابهام در عنوان این کنفرانس بودیم. اول عنوان این کنفرانس تهدیدات ایران عنوان شده بود ولی بعداً اعلام شد موضوع ایران بخشی از این کنفرانس است. «جاناتان کوهن» نماینده موقت ایالات متحده امریکا در سازمان ملل نیز اخیراً اعلام کرده است که قرار نیست این کنفرانس محلی برای بد نام کردن ایران باشد. به نظر شما اساساً هدف از برگزاری این کنفرانس و دلیل این تغییر نام چیست؟

به نظر می رسد این ابتکار عمل بخشی از تلاشهای امریکا به منظور ایجاد صف بندی علیه ایران باشد.

این صف بندی جدید به این منظور از سوی ایالات متحده امریکا دنبال می شود چون این کشور در خصوص موضوع برجام منزوی شده است.

به عبارت دیگر آمریکا تلاش می کند تا با برگزاری این کنفرانس خود را از انزوایی که به سبب خروج از برجام برایش ایجاد شده را جبران کند.

*فرض کنیم این کنفرانس مطابق اعلام ابتدایی یک کنفرانس ضد ایرانی باشد. با این وجود مشارکت کشورهای اروپایی در این کنفرانس چه آثاری بر برجام خواهد گذاشت؟

موضع اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه در خصوص اجرای کامل برجام در مواقع مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. این کشورها بارها بر اجرای کامل برجام تأکید داشته اند.

حتی اگر برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز در نشست ورشو شرکت کنند این امر خللی در برجام ایجاد نخواهد کرد و به معنای تغییر در مواضع اروپایی ها در این خصوص نیست.

*آیا تصور نمی کنید مشارکت کشورهای اروپایی در کنفرانس ورشو به نوعی پیروی آنها از سیاستهای ترامپ در خصوص ایران ارزیابی می شود که می تواند آثار بدی هم بر کانال مالی ویژه اروپا با ایران موسوم به SPV بگذارد؟

اتحادیه اروپا متعهد به نهایی کردن کانال ویژه مالی با ایران موسوم به SPV است. آنها متعهد هستند این کانال را هر چه سریعتر نهایی کنند.

لذا نهایی کردن این کانال با نوع نگرش ترامپ به ایران تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.

*آیا کنفرانس ورشو دستاوردهای عملی برای بانیان آن خواهد داشت؟

در مرحله کنونی حتی برگزاری این کنفرانس در هاله ای از ابهام است. حتی اگر این کنفرانس برگزار شود نیز اینکه چه کشورهایی شرکت می کنند و سطح حضورشان چیست هنوز مشخص نیست. نتیجه عملی این کنفرانس هم مشخص نیست.

ایران بایست به حضور در برجام ادامه دهد و توافق را حفظ کند و از واکنش به این تحریکات پرهیز کند.