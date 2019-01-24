رسانه ها باید هم فعالیتها و هم مشکلات را منعکس کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر قوامی در مراسم افتتاح دفتر خبرگزاری کار ایران در قزوین که عصر پنجشنبه برگزار شد گفت: کسانی که خبر رسانی می کنند باید صادق باشند تا مردم به آنها اعتماد کنند و دنبال صحت و سقم خبر نباشند و در کنار آن لازم است فعالان رسانه امانتداری کرده و در کنار تزریق امید مشکلات را هم بازگو کنند.

وی بیان کرد: این که از رسانه انتظار داشته باشیم فقط رویکرد مثبت داشته باشد و گل و بلبل تعریف کند منطقی نیست زیرا مردمی که در جامعه گرانی و بیکاری و مشکلات را لمس می کنند به رسانه اعتماد نخواهند کرد و باور می کنند که رسانه یکطرفه است.

قوامی تصریح کرد:بایدمطالبات و مشکلات مردم هم در رسانه مطرح شود زیرا با تعریف و تمجید کاری پیش نمی رودومسئولان هم به خودشان نمی آیند.

نماینده ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی یادآورشد: وقتی در جامعه اصلاح طلبان و اصول گرا داریم که نمی توانیم چشممان را روی آن ببندیم و فقط یک گروه را ببینیم لذا به نظر می رسد راه برون رفت از مشکلات تغییر رویکرد و اصلاح برخی امور است.

وی اضافه کرد: رسانه ها باید صادقانه و بدون غرض قلم بزنند هرچند در این شرایط کار رسانه ای کردن سخت است اما با نیت خالصانه می توانیم مردم را بخوبی آگاه کرده و با جامعه صادق باشیم.

شاه حسینی مدیر خبرگزاری ایرنا در استان قزوین هم گفت: گاهی پیاده کردم دقیق علم روزنامه نگاری در کار سخت است اما صداقت و تعادل در کار خوب است و نباید به سمت یک جناح رفت و بقیه را نادیده گرفت البته رسانه ها نباید همسان باشند و جامعه گل ۱۰۰ رنگ می خواهد و انتظار می رود خبرگزاری کار ایران به صورت تخصصی به حوزه کارگری و کارفرمایی توجه بیشتری داشته باشد.

وی گفت: امروز بیشتر رسانه های ما در انتشار خبر یکنواخت دیده می شوند در حالی که هر چقدر مطبوعات متنوع تر شوند شاهد پویایی خواهیم بود.

منیره قوامی عضو شورای اسلامی شهر قزوین هم گفت: شورای شهر بدون رسانه کارکرد ندارد و در عصر کنونی بدون رسانه نمی توان کارکرد اصولی خود را داشته باشیم.

وی اضافه کرد: باید ارتباط منطقی با رسانه ها داشته باشیم و در اجرای برنامه ها نیز از این ظرفیت بخوبی استفاده کنیم و جامعه را در جریان فعالیتها و کارهای خود قرار دهیم.

مهدی عبدالرزاقی عضو دیگر شورای اسلامی شهر قزوین هم گفت: این که یک خبرگزاری دیگر در استان اضافه می شود را به فال نیک میگیریم و امیدواریم این حرکت باعث شود مدیران ما بیشتر رصد شوند.

در ادامه جعفری به عنوان سرپرست خبرگزاری کار استان قزوین فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.