به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین ایزدجو عصر امروز در نشست تخصصی بررسی جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری بهبهان، حجم مخزن سد مارون را یک میلیارد و ۱۵۰میلیون متر مکعب برشمرد و اظهار کرد: بهمن ماه سال گذشته، میزان آب موجود در این سد ۲۵۰ میلیون متر مکعب بود اما با توجه به بارندگی های خوب صورت گرفته در سال جاری، این میزان در مدت مشابه به ۸۳۳ میلیون متر مکعب رسید.

وی افزود: نیروگاه سد مارون به دلیل کم آبی، خردادماه سال جاری از مدار خارج شد اما با بارندگی ها صورت گرفته، این نیروگاه سوم بهمن مجدد وارد مدار شده و به شبکه تأمین برق کشور پیوست.

ایزدجو با بیان اینکه با توجه به بارندگی ها در سال جاری، محدودیت‌های آبی در حوزه بالا و پائین دست رودخانه مارون کمتر خواهد شد، بیان کرد: در این شرایط می توان گفت حوزه آبی مارون از خشکسالی گذر کرده است و امیدواریم شاهد تداوم بارندگی ها در سال آبی جاری و سال‌های آینده باشیم.

مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون با تأکید بر لزوم مدیریت علمی و برنامه ریزی شده برای گسترش گردشگری سدها، افزود: خوزستان ۳۰ درصد صنایع آبی و ۴۶ درصد سهم منابع وزارت نیرو را در دست دارد و با دارا بودن بزرگترین سدهای کشور باید استفاده های بهینه تری از سدها داشته باشد.

وی، گردشگری صنعتی را مشتمل بر دیدار از شرکت ها و منابع صنعتی خواند و اظهار کرد: سدها علاوه بر اینکه منابع تامین آب و انرژی هستند از ظرفیت بالایی برای رشد و توسعه صنعت گردشگری به حساب می آیند و سد مارون نیز ایجاد زیر ساخت های گردشگری را یکی از اهداف مهم خود قرار داده است.

ایزدجو با اشاره به رتبه سوم ایران در سدسازی جهان گفت: اهمیت دادن به سدها می تواند رتبه کشور را در رتبه بندی جهانی گردشگری از ۹۶ به رتبه های بالاتر ارتقاء دهد هرچند در شاخص های این رتبه بندی از لحاظ قیمتی ایران در رتبه اول شاخص است اما متاسفانه رتبه های پائین ما در بقیه زمینه های گردشگری باعث شد رتبه اصلی ما نیز پائین باشد.