به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن رفیعی پور عصر پنجشنبه در بازدید از مدارس تخریبی شهرستان تنگستان اظهار داشت: مدرسه ۶ کلاسه میرزا کوچک خان روستای خیش اشکن در اولویت احداث و نوسازی مدارس بخش دلوار می باشد.

وی اضافه کرد: عملیات اجرایی مدرسه ۳ کلاسه شهید چمران روستای کلات در بخش دلوار، با مساعدت خیرین آغاز شده و برای تکمیل این پروژه از اعتبارات ملی اقدام خواهد شد.

فرماندار تنگستان بیان کرد: مدرسه شش کلاسه شهید تل سرخی روستای بنجو در بخش دلوار ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی شهرستان دارد. بانک کشاورزی بعنوان خیر، مبلغ یک میلیارد تومان برای تکمیل پروژه تامین کرده است و این پروژه به مناقصه رفته و بزودی عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه سالن امتحانات مدرسه شبانه روزی دخترانه حضرت زینب اهرم، به سالن آمفی تئاتر (سینما) تربیت تغییر خواهد یافت افزود: احداث کارگاه مدرسه کار و دانش اهرم در اعتبارات سال ۹۸ گنجانده خواهد شد.

رفیعی‌پور خاطرنشان کرد: تعمیر دیوار و حیاط مدرسه رسالت روستای محمود احمدی در بخش مرکزی، در کمیته برنامه ریزی سال آینده دیده خواهد شد. مبلغ یک میلیارد تومان از اعتبارات ملی برای مدرسه ۳ کلاسه تنگسیر روستای عالی حسینی در بخش مرکزی، مصوب شده است.

وی ادامه داد: برای احداث ساختمان مدرسه شهید گنجه آباد تا سقف، شهردار آباد و خیر قول مساعد دادند. برای تکمیل و تجهیز مدرسه نیز، اداره کل نوسازی مدارس استان اقدام خواهد کرد.

فرماندار تنگستان افزود: برای مدرسه تک کلاسه شهید حسن جمالی روستای خیاری در بخش مرکزی، ۱۵۰ میلیون تومان تامین اعتبار شده است.

وی گفت: برای مدرسه شهید احمدی در روستای کاکلی در بخش مرکزی تنگستان، ۶۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی تامین شده و در حال مناقصه است.

رفیعی‌پور از شروع عملیات تخریب و بازسازی دیوار مدرسه کانون فرهنگی تربیتی حدیث اهرم خبر داد.