۱۱ روستای شهرستان تنگستان ایمن‌سازی شد

بوشهر- مدیر بنیاد مسکن تنگستان گفت: از ۳۱ روستای در معرض خطر سیلاب و پیشروی دریا در شهرستان تنگستان تاکنون ۱۱ روستا ایمن‌سازی شده و خطر از آن‌ها رفع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دهقان صبح پنجشنبه در بازدید از پروژه‌های ایمن‌سازی روستاهای بخش دلوار در خصوص پروژه دیوار حفاظتی ساحلی روستای بریکان گفت: با توجه به پیشروی دریا و احتمال تخریب زیرساخت‌ها، دیوار حفاظتی به طول ۷۰ متر با مشارکت دهیاری احداث شده است.

وی اضافه کرد: برای تکمیل این پروژه به ۱۲۰ متر دیوار حفاظتی دیگر نیاز است. برای این طرح، مبلغ ۱.۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی تأمین اعتبار شده و عملیات اجرایی آن در ماه جاری آغاز خواهد شد.

مدیر بنیاد مسکن شهرستان تنگستان همچنین در خصوص تکمیل دیوار حفاظتی ساحلی (موج‌شکن) بندر عامری که از مطالبات همیشگی اهالی این روستا بوده است، بیان کرد: در سال جاری ۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی برای این پروژه پیش‌بینی شده است که با پیگیری مدیرکل مدیریت بحران استانداری و فرماندار تنگستان، مقرر شد اقدامات لازم برای تخصیص اعتبار و تسریع در اجرای پروژه انجام شود.

وی افزود: برای تکمیل دیوار ساحلی روستای بنجو نیز مبلغ ۲.۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی و اعتبارات ملی تأمین شده و عملیات اجرایی این پروژه نیز در ماه جاری آغاز خواهد شد. به گفته مدیر بنیاد مسکن شهرستان تنگستان، مبلغ یک میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی برای اجرای پُل روستای کلات تأمین شده و عملیات اجرایی آن در ماه جاری آغاز می‌شود.

دهقان، همچنین با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه دیوار حفاظتی روستای هدکان در شهرستان تنگستان بزودی آغاز می‌شود، میزان اعتبار آن را یک میلیارد تومان از محل اعتبارات شرکت ملی نفت اعلام کرد.

