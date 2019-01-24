به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و چین در مرحله یک چهارم نهایی هفدهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امروز پنجشنبه در ورزشگاه محمد بن زاید شهر ابوظبی امارات آغاز شد که این بازی با برتری ۳ بر صفر ایران به پایان رسید. مهدی طارمی(۱۸)، سردار آزمون(۳۱) و کریم انصاریفرد(۹۲) برای ایران گل زدند.

بازی سخت و دشواری را پشت سرگذاشتیم

کارلوس کی روش پس از این بازی گفت: این پیروزی را به تیم ملی ایران تبریک می گویم. یک بازی سخت و دشوار را پشت سرگذاشتیم. چین تیم خوب و برنامه ای بود. خوشحالم که پس از چند سال توانستم کنار لیپی باشم. او تیم خوبی ساخته است و بازیکنانی را آماده کرده است که می توانند برای تیم چین مفید باشند.

بازیکنانم تجربه بالایی داشتند

وی ادامه داد: هر لحظه که کوچکترین اشتباهی داشتیم تیم چین قصد داشت به دروازه ما نزدیک شود. اما بازیکنان ما با تجربه بالایی که داشتند می دانستند نباید به تیم حریف فرصت بدهند.

یک حریف بزرگتر از راه رسید

کی روش ادامه داد: دیدار بعدی ما تبدیل به یک بازی بزرگتر شده است. وقتی سوت پایان بازی با چین به صدا درآمد یک بازی بزرگ دیگر از راه رسید. حالا بازیکنانم باید تلاش کنند که این بازی بزرگ را هم با پیروزی پشت سر بگذارند. مدعیان فوتبال آسیا به سمت ما می آیند.

مدعیان آسیا سمت ما می آیند

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران خاطرنشان کرد: تیم های بزرگی مثل کره جنوبی و ژاپن به سمت ما می آیند. بازیکنانم می دانند که باید تمرکزشان را روی بازی بعدی بگذارند و تلاش کنند تا دیدار بزرگ بعدی را هم با پیروزی به پایان برسانیم.

از دست دادن بازیکن هیچ وقت خوب نیست

کی روش در مورد صحنه ای که مهدی طارمی کارت زرد گرفت و بازی بعدی را از دست داد، گفت: هنوز بازی را دوباره ندیدم. هیچ وقت خوب نیست که شما یک بازیکن را از دست بدهید. در بازی قبلی امیری را از دست دادیم و این بازی طارمی را. فکر می کردم طارمی در آن صحنه لیز خورد اما در جایگاهی نیستم که در این مورد اظهار نظر کنم.

درخواست از کنفدراسیون فوتبال آسیا

سرمربی تیم ملی فوتبال ادامه داد: می خواهم از این طریق یک درخواست از کنفدراسیون فوتبال آسیا داشته باشم و آن اینکه اگر بازیکنی محروم می شود اجازه ورود به رختکن را داشته باشد. وقتی یک بازیکن دو اخطار می گیرد و محروم می شود نباید به عنوان یک مجرم با او برخورد کرد.

امیدوارم سیستم داوری عدالت محور باشد

کی روش در مورد استفاده از سیستم داوری در مرحله یک چهارم نهایی به بعد گفت: همانطور که دیدید در دو صحنه از سیستم وار استفاده کردند. خود من طرفدار استفاده از این سیستم هستم و امیدوارم در جهت عدالت بیشتر از این سیستم استفاده شود. یک نقطه نظر فنی هم دارم و آن اینکه نباید با دو سیستم داوری کار کنیم.

افسوس بزرگ برای لیپی

یک خبرنگار چینی نظر کی روش در مورد پیشرفت تیم ملی چین را جویا شد که سرمربی تیم ملی گفت: آنها در دو سال گذشته با لیپی پیشرفت چشمگیری داشته اند. آمادگی و سازماندهی بالاتری نصیب تیم ملی چین شده است. شاید این یک افسوس بزرگ باشد که لیپی از فوتبال چین می رود.

عاشق بازیکنانم بودم

کی روش در مورد چالش هایی که در این هشت سال با آن مواجه بوده و در پاسخ به این پرسش که چه دلیلی باعث ماندن شما در فوتبال ایران شده است گفت: پاسخ دادن به این سوال برای من و خانواده ام سخت است. من ۷۰ درصد از دوران مربیگری ام را در جاهای مختلف بلند مدت کار کردم. این مدت به خاطر دستاوردها و کارها بوده است. خیلی دشوار است که بخواهم این مورد را توضیح بدهم. با همه سختی و دشواری هایی که وجود دارد اما من با بازیکنان عاشقانه کار کردیم. درست است که آماده سازی مناسبی برای جام جهانی نداشتیم و شرکت نایکی به بازیکنان ایران کفش نمی داد به همین خاطر مصمم شدم کنار تیم ملی ایران و بازیکنانم بمانم.

سردار آزمون چگونه به تیم ملی برگشت؟

وی در مورد سردار آزمون و اتفاقاتی که برای او رخ داد گفت: من نمی خواهم در این سطح وسیع در مورد دلایل تصمیم سردار صحبت کنم. من ماجرای او را با فدراسیون فوتبال در میان گذاشتم و از فدراسیون خواستم و خواهش کردم که یکسری صحبت های بیرونی که تعهد و رفتار بازیکنان را زیر سوال می برد غیرقابل باور است. رسانه های ایرانی از این وضعیت خبر دارند و باید از تیم ملی کشورشان دفاع کنند تا این مسائل دیگر رخ دهد. کسی نباید در ایران بالاتر از جایگاه تیم ملی باشد.