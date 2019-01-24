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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۲۲:۱۴

جام ملت‌های آسیا - امارات؛

توصیف خاص فیفا از تقابل تیم‌های ملی ایران و ژاپن در نیمه نهایی

توصیف خاص فیفا از تقابل تیم‌های ملی ایران و ژاپن در نیمه نهایی

سایت فیفا برای تقابل ایران و ژاپن در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های فوتبال آسیا توصیف جالبی را به کار برد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران امروز پنجشنبه موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر تیم چین را شکست بدهد و به مرحله نیمه نهایی صعود کند. ایران در نیمه نهایی روز دوشنبه هفته بعد به مصاف ژاپن می رود.

سایت فیفا از تقابل ایران و ژاپن در مرحله نیمه نهایی به عنوان یک بازی جذاب و میل انگیز (mouthwatering - دهان آب انداز) یاد کرد.

فیفا نوشت که این مسابقه می توانست از همان دقایق اولیه منفجر شود ولی رامین رضاییان دروازه ایران را نجات داد و سپس سردار آزمون با اشتباه مدافع چین توانست به مهدی طارمی پاس گل بدهد. سایت فیفا در ادامه دو گل دیگر ایران را تشریح کرده است.

کد مطلب 4522853

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