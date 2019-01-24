به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران امروز پنجشنبه موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر تیم چین را شکست بدهد و به مرحله نیمه نهایی صعود کند. ایران در نیمه نهایی روز دوشنبه هفته بعد به مصاف ژاپن می رود.

سایت فیفا از تقابل ایران و ژاپن در مرحله نیمه نهایی به عنوان یک بازی جذاب و میل انگیز (mouthwatering - دهان آب انداز) یاد کرد.

فیفا نوشت که این مسابقه می توانست از همان دقایق اولیه منفجر شود ولی رامین رضاییان دروازه ایران را نجات داد و سپس سردار آزمون با اشتباه مدافع چین توانست به مهدی طارمی پاس گل بدهد. سایت فیفا در ادامه دو گل دیگر ایران را تشریح کرده است.