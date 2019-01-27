پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه ۹۸، گفت: با توجه به تورم شدید و فشارهای اقتصادی باید حقوق کارکنان دولت افزایش یابد.

وی ادامه داد: معمولا در بودجه‌های سنواتی مدل‌های مختلفی برای افزایش حقوق در نظر گرفته می‌شود که تجربه نشان می‌دهد افزایش حقوق‌ها بر مبنای درصدی عادلانه نیست و تاثیر چندانی در بهبود معیشت کارکنانی که حقوقشان ناچیز است، ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۹۸، تصریح کرد: تصویب این پیشنهاد به نفع افرادی است که پایه حقوقی بالاتری دارند اما تاثیر چندانی بر زندگی کارمندانی که پایه حقوقی کمتری دارند، ندارد.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به اینکه بهتر است به جای افزایش درصدی حقوق کارمندان، مبلغ ثابتی به دریافتی همه آنان اضافه شود، گفت: پیشنهاد ما افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارمندان است چرا که از این طریق فاصله درآمدی کسانی که حقوق ناچیزی می‌گیرند با نجومی‌بگیران کاهش می‌یابد.