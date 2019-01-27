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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۴۹

حاجی‌دلیگانی با مهر مطرح کرد؛

پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان

پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پیشنهاد ما این است که در بودجه ۹۸ به جای افزایش درصدی حقوق کارمندان، ۵۰۰ هزار تومان به صورت ثابت به دریافتی همه آنان اضافه شود.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در بودجه ۹۸، گفت: با توجه به تورم شدید و فشارهای اقتصادی باید حقوق کارکنان دولت افزایش یابد.

وی ادامه داد: معمولا در بودجه‌های سنواتی مدل‌های مختلفی برای افزایش حقوق در نظر گرفته می‌شود که تجربه نشان می‌دهد افزایش حقوق‌ها بر مبنای درصدی عادلانه نیست و تاثیر چندانی در بهبود معیشت کارکنانی که حقوقشان ناچیز است، ندارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه سال ۹۸، تصریح کرد: تصویب این پیشنهاد به نفع افرادی است که پایه حقوقی بالاتری دارند اما تاثیر چندانی بر زندگی کارمندانی که پایه حقوقی کمتری دارند، ندارد.

حاجی‌دلیگانی با اشاره به اینکه بهتر است به جای افزایش درصدی حقوق کارمندان، مبلغ ثابتی به دریافتی همه آنان اضافه شود، گفت: پیشنهاد ما افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارمندان است چرا که از این طریق فاصله درآمدی کسانی که حقوق ناچیزی می‌گیرند با نجومی‌بگیران کاهش می‌یابد.

کد مطلب 4523806
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • ناشناس ۰۹:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      55 4
      پاسخ
      آقای نماینده شما یا خوابید یا خودتونو زدید به خواب مردم گرفتارن می فهمی گرفتار ...
      • IR ۱۴:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
        1 3
        به همه هفتصد هزار تومن اضافه کنید
    • محمد ۰۹:۱۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      89 2
      پاسخ
      بس کنید هشت ماهه حرف حقوق میزنید حالت تهوع داریم
      • مهربانی IR ۱۴:۲۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
        21 1
        به معیشت من معلم یا کارگر یا...کمک کنید تا منزلت هم داشته باشم!!
    • ۰۹:۲۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      91 3
      پاسخ
      هیچکس دلسوز حقوق بگیران رده پایین نیست
    • saman IR ۰۹:۲۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      79 7
      پاسخ
      حیف کمیسیون برنامه و بودجه که که چنین افرادی توش هستن ...
    • ۰۹:۲۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      25 8
      پاسخ
      likeeeeeeeee
    • حميد IR ۰۹:۳۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      76 37
      پاسخ
      چه منطقي هست كه شما داري؟ يك كارمند تازه كار مجرد 500 اضافه بشه يكي هم كه با 25 سال سابقه و چند تا فرزند 500 ؟؟
      • سیدطبا IR ۰۹:۴۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
        60 15
        چه منطقی هست که شما داری؟ کارمند با حقوق 2 میلیون رو اگر 20درصد افزایش بدی میشه 2400. مدیر با حقوق 10 میلیون میشه 12 میلیون :)
    • IR ۰۹:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      25 44
      پاسخ
      حرف منطقی ای است
    • علی اصفهانی IR ۰۹:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      49 19
      پاسخ
      طرح بسیار خوبی است لاکن 800 هر از تومان منصفانه تر است از طراح تشکر می کنم
    • حسن IR ۰۹:۳۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      22 42
      پاسخ
      من که موافقم
    • ناشناس IR ۰۹:۴۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      26 54
      پاسخ
      بنده با نظر جناب آقاي حسينعلي حاجي دليگاني موافقم
      • احسان IR ۲۱:۲۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
        1 0
        چرا نباشی کیفم میکنی چون جلوتر از دماغتو نمی بینی .
    • معلم ۰۹:۴۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      42 12
      پاسخ
      کلی خندیدیم
    • ۰۹:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      49 4
      پاسخ
      همین حقوق هاست که هر نفر پنج شغله شده هیچ کس دل بکار نمی بندد شما کارمند را تامین کنید بعد کارایی را ببینید
    • ۰۹:۵۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      56 4
      پاسخ
      چرا نمی گید از حقوق امثال جنابعالی کم بشه و به حقوق پایین ها اضافه بشه
    • حمید ۱۰:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      46 30
      پاسخ
      این نظر کاملا غیر کارشناسی می باشد. افزایش 500 هزار تومانی برای همه یعنی مساوات و با عدالت فاصله داره... فردی که تازه کار هست و بعضا مجرد خرجش با کسی که سابقه کار بالایی داره و صاحب چند فرزند واقعا یکیه؟
    • یک نفر IR ۱۰:۰۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      38 1
      پاسخ
      اون آقای حاجی دیلگانی نمی دونه که با پانصد هزار تومان میشه فقط پنج کیلو گوشت خرید، ایشون متوجه نیست که مردم نیازهای متعددی دارن که نمیشه و مقدار تورم که هنوز ندونسته، ایشون سوپاپ اطمینان آ قای نوبخت هستش
    • ناشناس ۱۰:۰۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      19 1
      پاسخ
      با این افزایش 500 هزارتومانی باز هم ما فرهنگیان در زیر خط فقر زندگی می کنیم. آقای مسئول که از حال ما خوب خبر دارید ولی هیچ وقت اقدامی نمی کنید و نخواهید کرد ما همه مان به این امر معتقدیم
    • رضا IR ۱۰:۱۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      33 10
      پاسخ
      چند ساله كه حقوق ها بصورت پلكاني كه تازه كارا رسيدند به پر سابقه ها، اين چه تصميميه! شب تو خواب يه لحظه یه چیزی بدون تقکر به ذهنشون ميايد و صبح پيشنهاد ميدهند!! گناه ماچيه كه بيست ساله داريم زحمت ميكشيم!!
    • IR ۱۰:۱۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      29 1
      پاسخ
      20 درصد افزایش به نفع تمام کارکنانیست که بالای 2.5 میلیون حقوق میگیرن. همین جوریش قدرت خرید کارمند داره میاد پایین. با این تورم باید حداقل 50 درصد اضافه بشه
    • صمد IR ۱۰:۲۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      25 6
      پاسخ
      آقای دلیگانی همیشه از این خلاقیت ها به خرج می ده. کسی که 25 سال سابقه دارد با چند سر عائله با کسی که تازه استخدام شده با کمترین جمعیت آیا باید به یک اندازه افزایش داشته باشند (تجربه وسابقه کار نیز نوش جان)
    • معلم ۱۰:۲۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      16 29
      پاسخ
      اگر 500 برای همه بشه عالیه
    • IR ۱۰:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      19 3
      پاسخ
      این یعنی همان افزایش پلکانی 20 درصد است که میانگینش 10 درصد میشه
    • کارمند بانک ۱۰:۳۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      5 45
      پاسخ
      منصفانه نیست ولی عادلانه است
    • ۱۰:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      54 2
      پاسخ
      خودشون میلیونی می گیرند توی مجلس هم همه چیزشون به راهه برای مردم از سر شکم سیری تصمیم می گیرند. خدایا توبه
    • IR ۱۰:۴۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      16 0
      پاسخ
      پرونده سلمان خدادای نماینده ملکان چی شد؟ ما ایرانی ها متاسفانه همه چیز را زود فراموش می کنیم.
    • علی IR ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      37 0
      پاسخ
      چرا ۵۰۰ هزار تومان؟ با توجه به تورم واقعی ۲۰۰ درصدی، اگه یک میلیون تومان به حقوق کارگران و کارمندان اضافه شود، خوب است.
    • معلم IR ۱۱:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      18 6
      پاسخ
      آقای بی مغز من که پونزده سال پیش بدلیل اینکه سنواتم کم بود به حقوقم کمتر اضافه شد و الان که میخاد کمی فرق داشته باشه الان هم میخواین اجحاف کنین؟ چرا بدون فکر کار می کنین
    • امیر IR ۱۱:۰۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      1 15
      پاسخ
      چیز خوبی است
    • ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      17 3
      پاسخ
      یعنی آنکه مجرده و آنکه چهار فرزند داره خرجشون یکیه؟ 500 تومان 50 کیلو برنج برای سه ماه میشه. کمی فکر کن بعد طرحبده. حقوق اگه سه برابر بشه شاید خدا از سر تقصیرات شما بگذره
    • ناشناس IR ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      17 0
      پاسخ
      اين 500 هزار و اين 20 درصد حقوق همش رد گم كني و ايجاد سرگرمي است. حقوق ها صد درصد هم افزايش پيدا كنه باز هم كم است چون هيچ سالي حق كارمند تمام و كمال پرداخت نشده و هميشه مورد ظلم واقع شده
    • sh IR ۱۱:۱۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      14 1
      پاسخ
      پس کارگران چه
    • psk ۱۱:۲۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      8 0
      پاسخ
      شما فقط به فکر کارمندان هستید در این بین کارکنان قراردادی که طبق قانون کار حقوق میگیرند و کارگران اگر 50 درصد هم افزایش حقوق داشته باشند باز هم به اندازه 10 درصد افزایش حقوق کارمندان نمیباشد
    • کامران ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      5 0
      پاسخ
      با این همه کارشناس ما دیگه غم نداریم. کجای کاری آقا شما اگه نفری سه میلیون اضافه کنی بازم اجحاف کردی. در برابر خدا باید جواب بدید. این 10 ماه بدون افزایش حقوق درست تحمل کردیم سال دیگه رو خراب نکنید
    • عاشق کار ۱۱:۲۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      9 3
      پاسخ
      ما با سابقه ها خون دل خوردیم 5 درصد و 3 درصد حالا اینه، با چندتا بچه و نوه مسخره‌شو درآوردن. حقوق بالای 3 میلیون هیچی نباید بهش تعلق بگیره. تورم هم بهش تعلق نگرفته وضع و اوضاش بلبشو هست
    • حامد محمدی IR ۱۱:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      7 3
      پاسخ
      متاسفم برات با این طرز فکرت و استدلالت.
    • حمزه خانی IR ۱۱:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      6 3
      پاسخ
      انشاالله که آقایان از این طرح ناراحت نشوند .چون نجومی بگیرها ضرر میکنند
      • عباس IR ۱۳:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
        10 1
        بنده کارمند با بیست و پنج سال سابقه هستم. با قناعت پنجاه تومن پس انداز کردم برا دخترم جهیزیه بگیرم حالا دخترم ازدواج کرده. با این تورم حداقل صد و پنجاه نیاز دارم. پس چه کنم باید پنجاه سال دیگه کار کنم. متوجه اید مسئولین
    • بهنام IR ۱۱:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      9 5
      پاسخ
      این پیشنهاد به درد خودتون میخوره، کارمند تازه استخدام با کسی که 20 سال سابقه دارد باید مثل هم افزایش داشته باشند؟
    • محمد ۱۱:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      6 1
      پاسخ
      از این بی عدالتی پیش رو ناراضی هستم.
    • شهسوار IR ۱۱:۴۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      8 5
      پاسخ
      این طرح خوب هست اما به فکر کارگران و خانواده ضعیف آنها هم باشیم
    • پرویز IR ۱۱:۴۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      5 8
      پاسخ
      خدا پدرشو بیامورزه که کارمندهارو درک می کنه
    • IR ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      13 5
      پاسخ
      با سلام. يعني شما مي فرمايد سرايدار با مدرك زير ديپلم با سابقه 2 سال با كارمند مدرك دكترا با سابقه 22 سال همه بلا استثنا 500 تومان افزايش حقوق داشته باشند؟ واي بر ما كه نماينده ما شماييد
    • حمید IR ۱۱:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      9 1
      پاسخ
      یه فکری هم به حال کارگرای بدبخت کنید که با حقوق ۱.۳۰۰ نمیدونن چکار کنن، همش به فکر کارمندان هستید، بسه دیگه از این همه تبعیض، دیگه شورشو درآوردین
    • IR ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      5 2
      پاسخ
      کی گفت یه فوق لیسانس که استخدام نمیتونه باشه و قراردادی کار میکنه باید با سمت مسئول فنی حقوق پایه یه کارگر تامین اجتماعی رو بگیره؟ شما درد مارو میدونین؟ شما میدونین یزیدو رو سفید کردین؟ نه امنیت مالی نه امنیت روحی و روانی
      • احسان IR ۲۱:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
        1 0
        فوق لیسانس داری خودت قبول کردی که کارگر باشی یا قراردادی باشی پس همینم به سرت زیاده مهندس .
    • کوهکمر ۱۱:۵۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      7 4
      پاسخ
      اصلا هم صحیح نیست یه نفر با کلی زحمت مدرک را بالا برده و با چندین فرزند هم پانصد بگیره یه نفر با دیپلم و کمترین سابقه اونم پونصد بگیره. آیا این عدالته؟
    • ناشناس IR ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      6 2
      پاسخ
      اصلا موافق نيستيم يه كمي هم به فكر كارمندان رده پايين باشين با اين حقوق كم خودتون ميتونين خانوادتونو اداره كنين
    • حامد IR ۱۲:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      1 0
      پاسخ
      در حالی که قیمتها 3 برابر شده افزایش 500 تومن چه دردی از مردم را دوا می کند. بجای اینها دولت حقوق 2 سال قبل را بدهد افزایش نمیخواهیم اما پول همان تعداد بشکه نفت را که قبلا به یک کارمند میداد باز هم بدهد
    • ا س IR ۱۲:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      3 2
      پاسخ
      واقعا نظر خوبیه. امید است نماینگان محترم با این پیشنهاد همراهی بفرمایند اما حداقل هشت صد هزار تومان
    • ۱۲:۰۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      5 0
      پاسخ
      تا زمانی که قانون همسان سازی حقوق اجرا نشه آش همان آش و کاسه همان کاسه
    • حسین IR ۱۲:۱۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      5 1
      پاسخ
      با انگشتای دست حساب کردی یا با ماشین حساب؟
    • IR ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      2 2
      پاسخ
      من یه ایرانی‌ام و شیعه و بچه جنگ. 8 سال از عمرم در جاده دانشگاه بودم الان هم 4 سال سابقه مسئول فنی دارم. با حقوق پایه کارگری تامین اجتماعی. کاش بدنیا نیومده بودم. کاش امام زمان ظهور کنه
      • احسان IR ۲۱:۳۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
        0 0
        به یزدان که گر تو خرد داشتی کجا این سرانجام بد داشتی. شاعر خودم.
    • عباس ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      6 1
      پاسخ
      پیشنهاد کارشناسی شده ای نیست. بهتره افزایش ها بر اساس تعداد فرزند، سابقه کار و سایر موارد به صورت چند نرخی از 500 شروع و بر اساس موارد گفته شده پرداخت شود.
    • کارمند ساده IR ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      8 0
      پاسخ
      برادرگرامی دلا ر4200 تومان ابتدای سال و ارز نیمایی 9000 تومانی آخر سال 97 که ما کارکنان و کارگران استفاده میکنیم را چطور میشود با این جبران کرد؛ 50 درصد گرانی سال 97 و 8 است باید 50 درصدارزش ریال برود بالا
    • IR ۱۲:۲۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      5 1
      پاسخ
      آقای حاجی دلیگانی پس تحصیل، سابقه کار، نوع کار و ... هیچ تلقی می شود؟
    • حمید IR ۱۲:۲۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      2 0
      پاسخ
      حرف منطقی است که افزایش حقوق ریالی باشه و درصدی نباشه ولی رو اعداد و ارقام باید کار بشه. در ضمن اونایی که تصمیم گیر هستن چون حقوق بالا می گیرن و حقوق ریالی بهشون نمیصرفه به هیچ عنوان قبول نمیکنن
    • خیراله IR ۱۲:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      2 6
      پاسخ
      احسنت به نماینده ای که 500 هزار را پیشنهاد کرده
    • حمید IR ۱۲:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      2 5
      پاسخ
      این جوری فاصله حقوق یه کارشناس با یک دکتر و یک خدمه خیلی کم میشه و انگیزه کاری خیلی میاد پایین. همین الان یه کارشناس ارشد 2700 و یک نیروی خدمات با تحصیلات ششم ابتدائی 2200 میگیره. اگر افزایش به صورت پلکانی باشه بهتره
    • IR ۱۲:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      8 1
      پاسخ
      ساده لوحانه است این طرح
    • IR ۱۲:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      4 1
      پاسخ
      واقعا برای مردمی که به آقایان با این فکرهای بی مثالشون رای میدن آدم دلش میسوزه
    • افشار IR ۱۲:۴۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      7 2
      پاسخ
      طبق قانون باید افزایش حقوقها برابر تورم باشد و استثنایی هم ندارد. حالا نماینده ها که خلاف قانون عمل کنند و هر روز طرح های من درآوردی مثل هر ایرانی یک لیتر بنزین برای مطرح شدن را بیان می کنند
    • مسعود IR ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      10 5
      پاسخ
      تورو خدا یک نفر اینو بگیره. وضع کارمندا داره زیر و رو میشه یا خوابی با خودتو زدی به خواب. پس عدالت چی می شه؟ اونیکه یک عمر زحمت کشیده با اونی که دیروز اومده یکی باشه پس عایله و درس بچه ها و شهریه دانشگاه و... چی؟
    • برهان IR ۱۳:۰۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      5 0
      پاسخ
      افزایش حقوق فقط ۴۰ درصد برای همه قشر حقوق بگیر
    • ناشناس IR ۱۳:۰۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      10 0
      پاسخ
      آقای نماینده عزیز که ما اشتباهی به شما رای داده ایم شما اگه میتونی یک ماه حقوقت را با یک معلم عوض کن ببین میتونی یک شبانه روز زندگی کنی؟
    • احمدیان IR ۱۳:۱۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      1 0
      پاسخ
      آقای نماینده پس تکلیف ضریب حقوقی چه می شود. فکری هم به حال آن کرده اید
    • باغچقی بزرگ IR ۱۳:۱۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      6 0
      پاسخ
      سطح سواد، عملکرد، تخصص، سوابق کاری، نوع کار، سختی و آسونی و... برای چیه پس؟ مگه هر کی کلمه کارمند روش بود باید همه مساوی باشند؟
    • IR ۱۳:۱۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      3 0
      پاسخ
      پس تکلیف من مهندس متخصص کارآفرین که زیر بار رکود دارایی و بیمه کمر خم کردم چیست؟؟ تا کی قراره دولت کارمند پرورش بده و به بخش خصوصی و کارآفرین ظلم کنه؟؟ فشار و تورم فقط مال کارمنده!؟!؟
    • IR ۱۳:۲۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      1 1
      پاسخ
      عزیزم اگه به فکری بگو یک میلیون. فکر نمی کنی پونصد هزار کم باشه و جوابگوی نیازها اصلا نیست
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      1 0
      پاسخ
      500 هزار چطور اختلاف بین دو میلیون حقوق و 20 میلیون حقوق رو پر میکنه؟ فقط باعث میشه کسانی که بالای 20 سال سابقه دارن برای سال دوم ضرر کنن. همین.
    • محمد IR ۱۳:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      8 1
      پاسخ
      شما نمایندگان واقعا از این زحماتی که می کشید یک وقت خسته نشید!!
    • بازنشسته BE ۱۳:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      2 1
      پاسخ
      افزایش یکسان حقوق زمانی مفید است که حداقل حقوق بالای خط فقر باشد.
    • IR ۱۳:۴۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      نمایندگان محترم مصوبات اقتصادی مفید به حال مردم را بیان کنید نه پیشنهادات، چه فایده وقتی مصوب نشده.
    • محمدی IR ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      3 0
      پاسخ
      این آقا یا خوابه و یا خودشو به خواب زده. تورم 300 درصد، افزایش حقوق 15 درصد. به این میگن عدالت
    • مهدی IR ۱۴:۰۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      6 0
      پاسخ
      متاسفم با این افکار
    • IR ۱۴:۱۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      0 1
      پاسخ
      مرد مومن با 500 هزار تومان فاصله با نجومی بگیران کم می شود؟!
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      4 0
      پاسخ
      دولت کالاها رو با دلار زیر 4 هزار وارد میکند با دلار 10 هزار تومنی به مردم عرضه میکند. 2/5 برابر سود به کیسه اش میرود. کل بودجه سال را با این خراج دوره شاهان به صورت قانونی از جیب مردم تامین میکند ..
    • IR ۱۴:۴۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      1 0
      پاسخ
      برای شما چقدر اضافه شود راضی میشوید.
    • محمد IR ۱۵:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      1 1
      پاسخ
      طرح بدون برنامه و فکر
    • علی محمدی IR ۱۵:۰۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      2 1
      پاسخ
      ما که از گناه و قصور شما مسئولین نخواهیم گذشت، امام و شهدا را نمیدانم
    • IR ۱۵:۱۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      1 1
      پاسخ
      یک مقدار ثابت اصلا عادلانه و منطقی نیست.
    • IR ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      با این تفکری جنابعالی دارید شما باید رئیس جمهور میشدی
    • IR ۱۶:۱۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      1 2
      پاسخ
      به نظر من عادلانه است چون اونایی که حقوق بالا میگیرن که دارن. دیگه بحثی نیست. خودتونو بزارین جای اونایی که 1600 میگیرن 20 درصد چی میشه واسشون
    • ناشناس IR ۱۶:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      2 1
      پاسخ
      حقوق کارگر و کارمند و بازنشسته دو برابرم بشه نمیشه یه هفته دوام آورد.
    • زهره IR ۱۶:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      3 0
      پاسخ
      سلام اگر این کار رو بکنید به نفع ما حقوق بگیرای زیر دو میلیون هست خدا خیرتون بده
    • IR ۱۷:۵۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      8 0
      پاسخ
      متاسفم با این کارشناسی که دارید. شما اصلا معنی تورم را نمیدانید.
    • علی بخش IR ۱۹:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      دولت به تنها چیزی که فکر نمیکنه کارمندان است چرا که میداند این قشر مجبور هستند با هر دستمزدی کار کنه و هیچ تهدیدی برای اونا نداره. لذا هزینه ها را جایی میبره که خطری تهدیدش کنه
    • IR ۲۰:۲۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      1 0
      پاسخ
      با حقوق بازنشستگی نمیشه زندگی کرد
    • مرادی IR ۲۰:۲۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      باید سابقه تخصص و دیگر موارد در نظر گرفته بشه
    • احمد IR ۲۰:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      سلام دوستان، توی اداره ما یه کارشناس ارشد با 25 سال خدمت با یه دیپلم با 5 سال خدمت شاید 400 تومن اختلاف داشته باشن، علیهذا متوسط حقوق 2200 هست، با این طرح قدیمی‌ها الکی خوشن
    • IR ۲۱:۱۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      در اوایل انقلاب ما کمیته اتقلاب اسلامی داشتیم و با گران فروشی مبارزه میکرد. جلوی مغازه‌اش دزد جیب مردم یا گران فروش محله شلاق می‌خورد. اما امروزه قیمت اجناس روز به روز گران می‌شود و دولت و دستگاه‌های عریض و طویل دولتی فقط نظاره‌گر هستند. لطفا قانون را اجرا کنید
    • احسان IR ۲۱:۲۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      0 0
      پاسخ
      فاصله نجومی بگیرها کم میشه؟ چطور؟ یه کم بفکر ما کارگران هم باشید آقایان نماینده ملت
    • داور IR ۲۲:۰۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      1 0
      پاسخ
      با سلام به نظر من این طرح ۵۰۰ تومن افزایش برا حقوقهای پایین خداییش منصفانه است من معلم سال اول خدمتمه الان یک و صد میگیرم خداییش انصافه؟ خودتون قضاوت کنید.
    • کارمند IR ۲۲:۱۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      0 0
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      متأسفم برای نماینده ای که دم از عدالت میزند و بعد فله‌ای نظریه افزایش حقوقها می‌دهد.توصیه من به این نماینده اینست که حساب و کتابت خیلی ضعیفه!
    • R IR ۲۲:۴۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      1 0
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      بهترین کار رو انجام میدین به کسایی که حقوق کم میگیرن و کارشون از خیلیا که سخته ظلم نمیشه
    • ناشناس IR ۲۳:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      0 0
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      چه قدر بیکارید. کی به حرف شما توجه داره.
    • فرهاد رحمانی IR ۲۳:۵۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
      0 0
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      بنظر من افرادی که دارند برای معیشت مردم تصمیم گیری میکنند خودشان مشکل معیشتی ندارند و درک نمیکنند که مردم چطور دارند زندگی میکنند
    • IR ۰۰:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
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      خیلی عالی. خیلی هم خوبه.
    • علی IR ۰۰:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
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      کارمند مجرد 500، کارمند متاهل با 4 فرزند هم 500 بگیره؟!! برو آقا برو
    • مریم گلی IR ۰۱:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
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      برگزاری مسابقه طناب کشی در ایران. اقتصاد بکش بکش. دستتون درد نکنه به هر حال. والا
    • IR ۰۵:۵۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
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      فکر اساسی‌تری کنید مگه با 500 تومن مشکل حل میشه؟
    • محمد علیزاده IR ۰۶:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
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      با افزایش ریالی پس زحمات شبانه روزی تحصیل‌کردگان با سابقه خدمت وتجربه کاری امتیازات و عوامل دیگر که حق اونهاست چه میشود
    • محمد IR ۰۶:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      1 0
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      باتوجه به نظرعموم.حقوقهای پایین افزایش ریالی وحقوقهای بالا افزایش درصدی داشته باشد به نظر منصانه‌تراست
    • اشیار IR ۰۷:۳۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
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      عالی
    • reza IR ۰۸:۰۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
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      با سلام. بسیار طرح خوبي است زيرا با اين طرح فاصله حقوق كارمندان با نجومي بگيران كه مقدار 45 ميليون تومان است مقداري كمتر ميشود و طي صد سال آينده بهم ميرسند
    • مجتبی IR ۰۸:۱۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      2 0
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      یک درصد احتمال بدید مسئولانی که با 20 درصد افزایش حقوق چند میلیون میره روی حقوقشون بذارن این طرح اجرا بشه
    • IR ۰۸:۱۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      1 0
      پاسخ
      پیشنهاد بجایی فرمودند، ولی نمیشه، زیاد دل خوش نکنید
    • امیر IR ۰۸:۳۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      حیف از شاهین شهر
    • مهران IR ۰۸:۴۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      1 0
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      سلام. فقط بفکر کارمندان هستین؟ پس کارگران قراردادی چی؟!! کارگران همیشه حقوق و مزایای کمتری نسبت به کارمندان برخوردارن.
    • 115 IR ۰۹:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      با سلام. من خوم کارمندم چرا کمی بفکر کسانی که شغل آزاد و یا بیکارند و با چند سر عایله زندگی میکنند نمی کنید
    • مهدی IR ۰۹:۱۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      همه اجناس سه برابر شده پس حقوقم باید سه برابر بشه , فهمیدی یا .....
    • IR ۰۹:۳۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      این ملت با 500 تومن مشکلاتشون حل شدنی نیست یا واقعا نمیبینید یا خودتونو زدین به اون راه خدا خودش کمک مردم کنه والا...
    • IR ۰۹:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
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      اگه واقعا زورتون میرسه گرونی رو حل کنید اگه نه که خدا وکیلی شمارو به مقدساتتون قسم بکشین کنار. خدا وکیلی در ماه فقط یکبار 2 تومن از حقوقتون رو بردارین برای خرج کردن ببینید یک هفته دوام میارید؟
    • بیکار IR ۱۲:۲۴ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      ما که بیکاریم چه کسی حقوق مارو زیاد میکنه؟
    • علی IR ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      اقای نماینده یه کارمند با سابقه بالا و با داشتن عروس و داماد و دانشجو و بیماری و هزار جور بدبختی را می خواهی با یه تازه استخدام شده با یک مقدار افزایش ببینید؟
    • عین اله روحی IR ۱۴:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      سلام. مگه افزایش 500 هزاری برای همه کارمندان به عدالت نزدیکتره؟ میگه کارمندی با فوق لیسانس و 27 سال سابقه با کارمندی که دیروز استخدام شده افزایش حقوق مساوی داشته باشند.
    • IR ۱۴:۴۱ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
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      ماکه حقوقمون زیر 3 میلیون است بسته حمایتی شاملمون نشد چه برسه به این افزایش حقوق! جلوی بچه دیگه از خجالت نمیدونم چی بگم. قرمه سبزی بدون گوشت مرغ که دیگه نگو قیمه بدون گوشت برنج هندی
    • احمدیه IR ۱۵:۰۶ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
      پاسخ
      نظرت عالیه حاجی دمت گرم به شرطی که 500 آب نره
    • احمد IR ۱۵:۱۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      2 0
      پاسخ
      آخه 500 هزارتومان هم پولیه؟! 5 کیلو گوشته
    • زهرا IR ۱۵:۵۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      1 0
      پاسخ
      من فرزند یک کارمند با آرزوها و حسرتهایی که دارم و میبینم که با این حقوقها پدرم از پسش بر نمیاد. تمام غم و غصه های نداری رو میریزم تو دلم. همش غمباد شده دارم از بغض میترکم. حالا شما میخواین فقط ۵۰۰ ت اضافه کنین اصلاً این ظلم و جفای شما مسئولین رو نمیبخشم
    • IR ۱۷:۱۷ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
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      آقایان نماینده یا مسئول یک پیشنهاد به جز افزایش حقوق برای افراد زیر ۳میلیون و سایر افرادی که شغل کم درآمد دارند مثل زمان جنگ کوپن بدهید تامایحتاج زندگی خود را آسان و ارزان تهیه کنند با تشکر از مسئولین
    • ياري IR ۱۹:۴۳ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
      0 0
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      با تشكر از دلسوزان، بهتر گفته بشه 20% افزايش با حداقل 500 يا 800 هزار تومان افزايش براي پايين ترين دريافتي‌ها.
    • عدالت IR ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
      0 0
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      به همه کارمندان 700 هزار تومان اضافه شود بعلاوه اینکه به کارمندانی که کمتر از 5 میلیون تومان می گیرند به صورت پلکانی10درصد هم اضافه شود تا عدالت برقرار شود.

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