مدیران بیمارستان های بین المللی کشور در تهران گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی مدیران و روسای بیمارستان های دارای بخش بیماران بین الملل(IPD)، با هدف بحث و بررسی راهکارهای توسعه گردشگری سلامت، روز دوشنبه در تهران برگزار می شود.

در این گردهمایی، مهمانانی از جمله محمدمهدی تندگویان معاون وزیر ورزش و جوانان، سعید هاشم زاده رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت، محمد جهانگیری رئیس انجمن گردشگری سلامت و معاون سازمان نظام پزشکی، حقیقت دبیر شورای راهبری گردشگری سلامت و کریمی رئیس اداره صدور روادید وزارت امور خارجه به همراه ۱۰۰ تن از روسای بیمارستان‌های بزرگ و مدیران IPD، حضور خواهند داشت.

در این همایش، از اولین پلتفرم یکپارچه گردشگری سلامت کشور رونمایی خواهد شد.