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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۲۱

با هدف توسعه گردشگری سلامت؛

مدیران بیمارستان های بین المللی کشور در تهران گردهم می آیند

مدیران بیمارستان های بین المللی کشور در تهران گردهم می آیند

مدیران بیمارستان های بین المللی کشور، با هدف بررسی راهکارهای توسعه گردشگری سلامت، در تهران گردهم می آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی مدیران و روسای بیمارستان های دارای بخش بیماران بین الملل(IPD)، با هدف بحث و بررسی راهکارهای توسعه گردشگری سلامت، روز دوشنبه در تهران برگزار می شود.

در این گردهمایی، مهمانانی از جمله محمدمهدی تندگویان معاون وزیر ورزش و جوانان، سعید هاشم زاده رئیس اداره گردشگری سلامت وزارت بهداشت، محمد جهانگیری رئیس انجمن گردشگری سلامت و معاون سازمان نظام پزشکی، حقیقت دبیر شورای راهبری گردشگری سلامت و کریمی رئیس اداره صدور روادید وزارت امور خارجه به همراه ۱۰۰ تن از روسای بیمارستان‌های بزرگ و مدیران IPD، حضور خواهند داشت. 

در این همایش، از اولین پلتفرم یکپارچه گردشگری سلامت کشور رونمایی خواهد شد.

کد مطلب 4524501
حبیب احسنی پور

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