به گزارش خبرنگار مهر، تولید صنعتی آلمان در ماه ژوئیه برخلاف انتظار اقتصاددانان کاهش یافت و بار دیگر نشانه‌هایی از ضعف بخش صنعت بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا نمایان شد؛ افتی که عمدتاً تحت تأثیر کاهش شدید تولید خودرو رخ داده است.

بر اساس داده‌های اولیه اداره آمار فدرال آلمان که روز دوشنبه منتشر شد، تولید صنعتی این کشور در ژوئیه نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار داشتند تولید صنعتی آلمان در این ماه ۰.۱ درصد افزایش پیدا کند.

طبق نوشته رویترز، بخش عمده این کاهش به صنعت خودروسازی مربوط می‌شود. تولید خودرو در ماه ژوئیه ۹.۲ درصد کاهش داشته است. به گفته اداره آمار آلمان، توقف چند هفته‌ای خطوط تولید که انجمن خودروسازان آلمان نیز به آن اشاره کرده، یکی از عوامل اصلی این افت بوده است.

در مقابل، تولید انرژی در ژوئیه ۴.۷ درصد افزایش یافت که بخش مهمی از آن ناشی از رشد تولید برق از منابع بادی و خورشیدی بود. تولید بخش ساختمان نیز در این ماه ۰.۹ درصد افزایش داشت، اما این رشدها نتوانستند افت بخش صنعت را جبران کنند.

یواخیم زِنزن، کارشناس اقتصادی اتاق صنعت و بازرگانی آلمان، با اشاره به وضعیت تولید صنعتی اعلام کرده است که فعالیت صنعتی اقتصاد آلمان همچنان بسیار ضعیف است و در شرایط فعلی تنها بخش انرژی و ساخت‌وساز نشانه‌هایی از رشد نشان می‌دهند.

در همین حال، برخی اقتصاددانان معتقدند شرایط آب‌وهوایی نیز در عملکرد صنعتی آلمان بی‌تأثیر نبوده است. کاهش سطح آب رودخانه راین، یکی از مسیرهای مهم حمل‌ونقل کالا در آلمان، می‌تواند در ماه‌های اوت و سپتامبر نیز به محدود شدن تولید و جابه‌جایی مواد اولیه ادامه دهد.

این افت در حالی رخ داده که سفارش‌های صنعتی آلمان در ژوئیه ۲.۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. با این حال، رشد سفارش‌ها هنوز به افزایش تولید تبدیل نشده و بخش صنعت تاکنون نتوانسته از روند بهبود سفارش‌های جدید که از ابتدای سال آغاز شده، بهره‌مند شود.

دولت آلمان نیز برای تحریک اقتصاد روی یک بسته مالی بزرگ حساب کرده است. یک صندوق ویژه ۵۰۰ میلیارد یورویی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ایجاد شده و محدودیت‌های مالی برای هزینه‌های دفاعی نیز کاهش یافته است. انتظار می‌رود این اقدامات در نهایت تقاضا و تولید صنعتی را تقویت کند، اما فعلاً اثر آن بر استفاده از ظرفیت کارخانه‌ها به‌طور محسوسی دیده نشده است.

اقتصاددانان معتقدند اگرچه افزایش سفارش‌های صنعتی و برخی شاخص‌های اعتماد اقتصادی می‌تواند نشانه‌ای از بهبود تدریجی باشد، اما اثر این عوامل احتمالاً تا سه‌ماهه چهارم سال به‌طور جدی در آمار تولید نمایان نخواهد شد.

از سوی دیگر، افت تولید ژوئیه چشم‌انداز رشد اقتصادی آلمان در سه‌ماهه سوم را تضعیف کرده است. برخی اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند اقتصاد آلمان در این فصل با سرعت کمتری نسبت به فصل‌های قبل رشد کند.

داده‌های جدید همچنین نشان می‌دهد برآورد قبلی تولید صنعتی در ژوئن اصلاح شده است؛ به‌جای رشد ۰.۲ درصدی که پیش‌تر اعلام شده بود، تولید این ماه در نهایت نسبت به ماه قبل بدون تغییر باقی مانده است.

در مجموع، آمار ژوئیه نشان می‌دهد صنعت آلمان همچنان با مشکلات ساختاری و کوتاه‌مدت متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از ضعف خودروسازی و هزینه‌های تولید گرفته تا مشکلات حمل‌ونقل ناشی از پایین بودن سطح آب رودخانه‌ها. با وجود افزایش سفارش‌های جدید و برنامه‌های مالی دولت، هنوز نشانه روشنی از بازگشت پایدار موتور صنعتی اقتصاد آلمان دیده نمی‌شود.