به گزارش خبرنگار مهر، جگوار لندروور، خودروساز لوکس بریتانیایی، اعلام کرد طی دو سال آینده حدود ۴ هزار شغل را در سراسر جهان حذف خواهد کرد؛ اقدامی که بخشی از برنامه گسترده این شرکت برای کاهش هزینهها، افزایش رقابتپذیری و سازگاری با شرایط متغیر بازار خودرو است.
به نوشته رویترز، این شرکت اعلام کرده است که با اجرای برنامه جدید، قصد دارد حدود ۱.۷ میلیارد پوند، معادل ۲.۳ میلیارد دلار، از هزینههای خود بکاهد و نقطه سربهسر فروش را به حدود ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو کاهش دهد.
جگوار لندروور که تحت مالکیت گروه هندی تاتا موتورز قرار دارد، در مجموع حدود ۴۰ هزار نفر در سراسر جهان و حدود ۳۰ هزار نفر در بریتانیا نیروی کار دارد. بر این اساس، حذف ۴ هزار شغل بخش قابل توجهی از نیروی انسانی شرکت را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این تصمیم در شرایطی گرفته شده که صنعت خودروی اروپا با مجموعهای از فشارها از جمله افزایش هزینههای تولید، رقابت فزاینده خودروسازان چینی، تغییرات فناوری، نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی و فشار ناشی از تعرفههای تجاری آمریکا مواجه است.
جگوار لندروور نیز در بازار آمریکا با چالشهایی روبهرو شده است؛ آمریکا یکی از بازارهای مهم خودروهای لوکس این شرکت، از جمله مدلهای رنجروور و دیفندر، محسوب میشود و تغییرات تعرفهای میتواند هزینه صادرات و قیمت نهایی محصولات این شرکت را افزایش دهد.
این خودروساز همچنین همچنان با پیامدهای یک حمله سایبری گسترده که فعالیتهای آن را تحت تأثیر قرار داد، دستوپنجه نرم میکند. اختلال ایجادشده در فعالیتهای تولیدی و عملیاتی شرکت فشار بیشتری بر عملکرد مالی آن وارد کرده است.
با وجود برنامه کاهش نیروی انسانی، جگوار لندروور قصد ندارد سرمایهگذاریهای خود را متوقف کند. این شرکت اعلام کرده طی پنج سال آینده بین ۱۵ تا ۱۸ میلیارد پوند در حوزههایی مانند برقیسازی، فناوریهای دیجیتال، تولید پیشرفته و ارتقای تجربه مشتری سرمایهگذاری خواهد کرد.
این شرکت همچنین اعلام کرده است که طی ۱۲ ماه آینده پنج محصول جدید عرضه خواهد کرد و قصد دارد با تمرکز مجدد بر بازار آمریکای شمالی و سایر بازارهای مهم، رشد درآمدی دورقمی را دنبال کند.
PB بالاجی، مدیرعامل جگوار لندروور، اعلام کرده است که صنعت خودرو با چالشهای قابل توجهی روبهروست؛ از تغییرات فناوری و رقابت شدید گرفته تا نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی. به گفته او، شرکت با سادهسازی ساختار سازمانی و کاهش پیچیدگیهای موجود، تلاش میکند رقابتپذیری خود را تقویت کند.
برنامه کاهش هزینه جگوار لندروور همچنین با هدف کاهش میزان فروش موردنیاز برای رسیدن به نقطه سربهسر انجام میشود. شرکت امیدوار است با رساندن این رقم به حدود ۳۰۰ هزار دستگاه، در برابر نوسانات بازار و کاهش تقاضا انعطاف بیشتری پیدا کند.
خبر کاهش مشاغل جگوار لندروور در حالی اعلام شده که وزیر کسبوکار بریتانیا قرار است با مدیرعامل این شرکت دیدار کند و درباره برنامه کاهش نیروی انسانی گفتگو کند. دولت بریتانیا در شرایطی با این تصمیم مواجه شده که تلاش میکند تولید صنعتی و اشتغال در مناطق مختلف کشور را تقویت کند.
تصمیم جگوار لندروور نشاندهنده فشار فزاینده بر خودروسازان سنتی اروپایی برای کاهش هزینهها و بازسازی ساختار تولید در برابر رقابت خودروسازان چینی، تغییر سریع فناوری و افزایش هزینههای فعالیت در بازارهای جهانی است.
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