احداث پارک ماجراجویی در گرگان/لزوم ایمن سازی بناهای قدیمی سطح شهر

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه، صد و شانزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان با حضور اعضای شورا، مدیران شهرداری و شهردار گرگان برگزار شد.

در این جلسه ابتدا فائزه عبداللهی رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر گرگان به ارائه گزارش از حضور خود در اولین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک در اصفهان پرداخت.

به گفته وی تامین سلامت و تغذیه کودکان پیشگیری از سوء مواد مخدر و بیماری ایدز رسیدگی قضایی و حمایت از کودکان کار از جمله مهم ترین موارد مطرح شده در این کنفرانس بود.

عبداللهی در این گزارش گفت: براساس تعاریف یونیسف تمام افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می شوند لذا باید تمهیدات و مقدمات لازم و حتی اسباب بازی های مورد نیاز این قشر در سطح شهر فراهم شود.

اپلیکیشن شهر- یار قدمی مثبت در تحقق توسعه پایدار

در ادامه محمدابراهیم جرجانی، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر گرگان هم از مدیران شهرداری گرگان به خاطر رونمایی از اپلیکیشن شهر- یار تشکر کرد.

طبق گفته وی راه اندازی اپلیکیشن شهر- یار قدمی مثبت برای تحقق توسعه پایدار و همه جانبه شهر گرگان است.

وی افزود: در برخی از محلات شهر گرگان شاهد بناهای قدیمی رها شده هستیم و این امر جان شهروندان و کودکان را تهدید می کند لذا باید قبل از وقوع هرگونه حادثه ای نسبت به ایمن سازی آن ها اقدام کنیم.

جرجانی گفت: در برخی از معابر شهر گرگان پل های ساخته شده برای کودکان خطرناک و ناایمن است بنابراین ضرورت دارد مدیران شهری برای رفع این خطر ها اقدام کنند.

بدهی شهروندان به شهرداری قسطی شود

در این جلسه همچنین برخی از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان با اشاره به وجود مشکلات اقتصادی در سطح جامعه و نزدیک شدن به ماه های پایانی سال از شهرداری خواستند تا مساعدت بیشتر در بخش وصول بدهی شهروندان داشته باشد.

سعید رحیمی، عضو شورای اسلامی شهر گرگان در این خصوص اظهار کرد: باید با تعیین سقف مشخصی از بدهی شهروندان امکان قسط بندی در پرداخت این بدهی ها فراهم شود و در زمینه ضمانت علاوه بر پذیرش چک از قبول سفته هم خودداری نشود.

وی افزود: علاوه بر این که امکان دسترسی برخی از شهروندان به چک وجود ندارد ضمانت اجرایی سفته در محاکم قضایی هم بیشتر و برای شهرداری بهتر است.



بحث و اظهار نظر در این زمینه به دلیل حضور نداشتن مسئول مربوطه در جلسه به زمان دیگری موکول شد.

احداث پارک ماجراجویی

در این جلسه همچنین مقرر شد شهرداری گرگان برای حرکت به سوی تحقق شهر دوستدار کودک برنامه های اجرایی و بودجه ای مشخصی را در بودجه سال ۹۸ لحاظ کند.

عبدالرضا دادبود، شهردار گرگان در این خصوص گفت: در سال آینده علاوه بر ایجاد پارک بازی ویژه نوجوانان در شهر گرگان، پارک ماجراجویی در النگدره گرگان هم ایجاد می شود تا کودکان و نوجوانان شهر گرگان در یک محیط سالم و ایمن به تخلیه هیجانات و احساسات خود بپردازند.



در ادامه لایحه مساعدت شهرداری گرگان به مبلغ دو میلیون تومان به هیات ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضای گلستان، لایحه مساعدت مالی به یکی از شهروندان گرگانی و همچنین لایحه شهرداری در خصوص اصلاحیه صورت جلسه توافق موضوع کسری عرصه مورد توافق شهرداری گرگان و یکی از تعاونی های مسکن کارکنان دولت استان در منطقه هزار پیچ به همراه لایحه تامین نیروی انسانی مورد نیاز در بخش نگهبانی از اماکن شهرداری گرگان به رقم ۵۷ نگهبان به تصویب رسید.

در ادامه لایحه شهرداری گرگان با موضوع صدور پروانه ساختمان در پروژه تکمیل مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان گلستان در منطقه نور شهدای ناهارخوران با رای مثبت اعضا مصوب شد.

واقع شدن در حریم شهر و همچنین احداث سازه قبل از اخذ پروانه و همچنین برخی مسائل دیگر سبب شد تا این موضوع پس از سال ها به سرانجام نرسد.

در این جلسه تصمیم گیری لایحه شهرداری در خصوص نقشه منطقه بندی پیشنهادی و مرز تفکیکی عرصه و محدوده بافت تاریخی گرگان به جلسه آتی موکول شد.

ساماندهی کنده کاری های درون شهر و اصلاح و بهسازی سرعت گیرهای منطقه ناهارخوران از دیگر موارد مطروح شده از سوی اعضای شورای شهر در این جلسه بود که شهرداری آن رادر دستور کار قرار داد.