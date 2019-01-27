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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۰۴

مدیر کل بحران ایلام خبر داد:

آماده باش دستگاه های اجرایی ایلام در پی هشدار سیل

آماده باش دستگاه های اجرایی ایلام در پی هشدار سیل

ایلام - مدیر کل بحران ایلام از آماده باش دستگاه های اجرایی ایلام برای مقابله با حوادث احتمالی در پی هشدار سیل خبر داد.

سیعد کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به پیش بینی هواشناسی یک سامانه بارشی قوی از روز یکشنبه تا صبح سه شنبه هفته جاری در استان فعال خواهد شد که برای پیشگیری از حوادث احتمالی شورای هماهنگی مدیریت بحران در استان و شهرستان ها برگزار شده و تمامی دستگاه های خدمات رسان و امدادی در این مدت آماده خدمات رسانی هستند.

وی ادامه داد: تمامی دستگاه های خدمات رسان استان در این راستا در حال آماده باش برای مواجه با حوادث احتمالی هستند.

وی افزود: توصیه ما به هم استانی ها این است که از اتراق در حاشیه رودخانه ها و ارتفاعات تا عادی شدن وضعیت  پرهیز کنند، دامداران از چرای دام خود به مناطق کوهستانی و صعب العبور خودداری کنند.

کریمیان بیان داشت: انتظار می رود هم استانی های گرامی ضمن رعایت نکات ایمنی از ترددهای غیر ضرور در جاده های فرعی و کوهستانی خودداری کنند و در صورت بروز حادثه احتمالی با هلال احمر و فوریتهای پزشکی تماس بگیرند.

کد مطلب 4524535

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