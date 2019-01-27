رایزنی امروز «پدرسون» با وزیر خارجه مصر درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «گیر پدرسون» فرستاده سازمان ملل به سوریه قرار است امروز با «سامح شکری» وزیر خارجه مصر در قاهره دیدار کند.

در این دیدار دو طرف در خصوص آخرین تحولات سوریه و راه های حل و فصل سیاسی بحران این کشور بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

پیش از این پدرسون با طرفهای ذیربط در خصوص بحران سوریه رایزنی کرده و نخستین دیدارهایش را در دمشق با مسئولان سوری انجام داد و اخیرا نیز با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرده است.

پدرسون پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که به ترکیه و ایران سفر کند.