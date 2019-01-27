بحران در خانه بادران را زد/ استعفای مدیر و سرمربی در ۲۴ ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بادران که توسط بخش خصوصی اداره می شود، پیش از شروع فصل چهره یک تیم مدعی در لیگ دسته اول را به خود گرفته بود. اما با گذشت زمان مشخص شد که این تیم نمی تواند در صف مدعیان صعود قرار گیرد.

بادران فصل را با مهدی پاشازاده شروع کرد و بعد از قطع همکاری با وی هدایت این تیم برای مدت کوتاهی به عبدالله ویسی سپرده شد و پس از ویسی فرشید استحقاری هدایت آن را پذیرفت.

تیم فوتبال بادران در رده هفتم جدول لیگ دسته اول حضور دارد اما فاصله این تیم با بالای جدول آنقدر زیاد هست که امید چندانی برای صعود به بالای جدول نداشته باشد.

بعد از اتمام هفته هجدهم لیگ یک که منجر به شکست تیم خانگی بادران مقابل گل ریحان شد، ابتدا ایزد سیف الله پور مدیر این تیم از سمتش استعفا داد و حالا فرشید استحقاری سرمربی آنها استعفای خود را تسلیم باشگاه کرد تا بادران رسما در آستانه ورود به بحران قرار بگیرد.