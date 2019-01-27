رومینگ بین اپراتورها در ۳۹۰ روستای استان بوشهر ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سفر مردادماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان بوشهر نتایج خوبی داشته و اکنون با ایجاد رومینگ بین اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در ۳۹۰ روستا امکان دسترسی به هر دو اپراتور برای کاربران فراهم شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر بیان کرد: از دیگر نتایج این پروژه پایداری و گسترده‌تر شدن پوشش شبکه همراه است که باعث ایجاد رضایتمندی روستاییان عزیز شده است.

سملیان از واگذاری اینترنت پرسرعت از محل خدمات اجباری روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موسوم به USO در ۵۱۱ روستا و همچنین قابلیت استفاده از تلفن ثابت بر بستر اینترنت در ۱۱۵ روستا خبر داد و اضافه کرد: با نصب ۱۲ دستگاه ATM از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعداد دستگاه‌های تخصیص یافته از این محل به ۳۲ دستگاه رسیده است.

وی با اشاره به تبدیل سایت های GSM و WLL (تلفن خانگی بر بستر سیم کارت) به سایت همراه اول افزود: یکی از دستاوردهای سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه سریع پوشش همراه در نقاط روستایی بود.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر بیان کرد: با ارتقای تکنولوژی ۲۷ سایت GSM و۳۰ سایت WLL در سطح استان توسط شرکت ارتباطات سیار در آذر ماه سال جاری به بهره برداری رسید و ۱۳۰ روستا تحت پوشش همراه اول قرار گرفت.

وی از امضای دو تفاهم نامه برای توسعه و رونق اکوسیستم کارآفرینی در سفر وزیر به استان خبر داد و بیان کرد: یک تفاهم نامه با هدف شناسایی، حمایت مادی و آموزشی از استارتاپ ها و تیم های نوپای استان بین اداره کل فناوری اطلاعات، پارک علم وفناوری خلیج فارس و شتاب‌دهنده دیموند منعقد شد و دیگری با موضوع سرمایه گذاری و گسترش بازار مابین این اداره کل و شرکت کارن کراد بود.

سملیان از آغاز عملیات اجرایی ۳۰۰ کیلومتر فیبر نوری در روستاها خبر داد و با اشاره به اهمیت این پروژه در افزایش ظرفیت اینترنت گفت: در دهه فجر پیش رو آغاز عملیات اجرایی این پروژه بصورت ویدئو کنفرانسی توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح می شود.