تدوین لایحه بودجه هماهنگ با برنامه سوم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای یکصد و نوزدهمین جلسه شورا با اشاره به اینکه در هفته گذشته و با جلسات فشرده شورا، فرایند تصویب احکام برنامه عملیاتی توسعه سوم شهر تهران به اتمام رسید اظهار داشت: فرایند تدوین برنامه و بودجه متناظر با برنامه در حال انجام است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه از همه دست اندرکاران تدوین برنامه بویژه معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران، کمیسیون های تخصصی و اعضای محترم شورای شهر تهران که در فرایند بررسی ویراست اول و دوم احکام برنامه توسعه شهر تهران طی ماههای گذشته زحمات زیادی متقبل شدند قدردانی کرد و افزود: اجرای برنامه عملیاتی توسعه سوم شهر تهران از سال آینده و در شرایطی خاص آغاز می شود که مدیریت شهری تهران با سه چالش جدی روبروست که ماموریت اصلی برنامه سوم، کاهش و مدیریت این چالش هاست.

وی چالش نخست را بحران کمبود نقدینگی و شرایط دشوار مالی شهرداری تهران بر شمرد و افزود: با توجه به حجم بدهی های گذشته و رکود در صنعت ساختمان، منابع مالی مدیریت شهری را دچار انقباض کرده است و از سوی دیگر رشد بی رویه پیکره مدیریت شهری در دوره گذشته موجب افزایش هزینه های اداره شهر شده، که باید بین منابع و هزینه ها، از طریق جراحی ساختار مدیریت شهری توازن ایجاد شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه سخنانش چالش دوم را شرایط خاص کشور و وضعیت اقتصادی ایران دانست که بدلیل تحریم های ظالمانه، موجب کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و بحران مالی دولت شده است، این شرایط بر مدیریت شهرداری نیز بصورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذار است، بسیاری از تعهدات و کمک های قانونی دولت به مدیریت شهری بویژه در حوزه حمل ونقل عمومی محقق نشده است وبایست با پیگیری این حوزه به نتیجه برسد.

محسن هاشمی عدم اولویت بندی و هدایت راهبردی فعالیتهای مدیریت شهری، در مدت سپری شده از شورای پنجم است را سومین چالش پیش روی مدیریت شهری خواند که موجب هزینه شدن بخشی از منابع در موارد غیراولویت دار حوزه شهری است که در این موضوع نیز ما نیازمند، سازماندهی وهدایت راهبردی فعالیتهای مدیریت شهری براساس اولویتهای مورد انتظار شهروندان هستیم که برای حل معضلات اصلی ترافیک و آلوگی هوا، حمل ونقل عمومی بایست در اولویت نخست قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: برنامه عملیاتی سوم در صورت طراحی و تدوین می تواند هر سه این چالشها را مدیریت کرده و مسیر صحیح تحول در مدیریت شهری را ترسیم کند.

البته این مسیر، قطعا توام با دشواری ها و موانع جدی خواهد بود و اگر ما نخواهیم هزینه ها والزامات اصلاح در مدیریت شهری را بپذیریم به موفقیت نخواهیم رسید، طبیعتا شهروندان حاضر نخواهند بود بصورت یکسویه و بدون آنکه شاهد اصلاح جدی در ساختار و رفتار مدیریت شهری باشند، در این فرایند مشارکت کنند، بنابراین مدیریت شهری باید گام نخست و علائم اصلاح و عبور از روزمرگی را در عملکرد خود به مردم ارائه کند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران از اصحاب رسانه و همچنین مدیران و کارشناسان مدیریت شهری در شهرداری تهران و شورای شهر خواست که روند تعامل و گفتگوی سازنده را در جهت حل معضلات و موانع توسعه شهر تقویت کنند و از ادبیات و مطالبی که ممکن است موجب انحراف اذهان عمومی یا ایجاد نگرانی نسبت به اقدامات راهبردی و اصلاحی در مدیریت شهری می گردد، بپرهیزند.

وی تاکید کرد: وضعیت امروز اداره تهران، دشوارتر از آن است که بتوانیم به تنهایی و بدون همراهی و یاری افکارعمومی و اصحاب رسانه بر معضلات غلبه کرده و راهکارهای مناسبی برای حل مسایل ارائه دهیم.

هاشمی فرایند تدوین برنامه و بودجه متناظر با برنامه عملیاتی سوم را فرصت مناسبی در جهت استفاده از خرد جمعی و تعامل میان بدنه مدیریت شهری، منتقدان و کارشناسان این حوزه در رسانه ها و افکارعمومی دانست.