پنج سرطان شایع در کشور/شایع ترین سرطان های مردان و زنان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح همزمان ۷۵ مرکز تشخیص زودهنگام سرطان در کشور اظهارداشت: بر اساس اطلاعات جمع آوری شده میزان موارد جدید سرطان در کشور در سال ۹۴، ۱۰۸ هزار و ۷۹۸ مورد بوده است.

وی با اعلام اینکه این موارد از ۳۰ استان کشور جمع آوری شده است، ادامه داد: ۹۸.۴ درصد جمعیت کشور در برنامه غربالگری سرطان تحت پوشش قرار گرفته اند.

رئیسی با اشاره به سرطان های شایع در کشور گفت: به طور کلی در بین زنان و مردان ایرانی پنج سرطان پستان، پروستات، پوست، معده و روده بزرگ از شیوع بیشتری برخوردارند.

وی در عین حال به سرطان های شایع در مردان اشاره کرد و افزود: در مردان به ترتیب سرطان معده با ۱۷.۷۴ درصد، پوست ۱۷.۴۹ درصد، پروستات ۱۶.۹۳ درصد در رده های اول تا سوم قرار دارند و به دنبال آن سرطان های روده بزرگ و مثانه از شیوع بیشتری در بین مردان برخوردارند.

رئیسی همچنین به سرطان های شایع در زنان اشاره کرد و گفت: در زنان سرطان های پستان، روده بزرگ، پوست، معده و تیروئید به ترتیب در رده های اول تا پنجم سرطان های شایع زنان قرار دارند.