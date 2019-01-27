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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۰۸

معاون بهداشت وزارت بهداشت مطرح کرد؛

پنج سرطان شایع در کشور/شایع ترین سرطان های مردان و زنان

پنج سرطان شایع در کشور/شایع ترین سرطان های مردان و زنان

معاون بهداشت وزیر بهداشت با اشاره به برنامه ملی ثبت سرطان در کشور، گفت: سرطان های پستان، پروستات، پوست، معده و روده بزرگ به عنوان شایع ترین سرطان ها در مردان و زنان ایرانی شناخته می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رئیسی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح همزمان ۷۵ مرکز تشخیص زودهنگام سرطان در کشور اظهارداشت: بر اساس اطلاعات جمع آوری شده میزان موارد جدید سرطان در کشور در سال ۹۴، ۱۰۸ هزار و ۷۹۸ مورد بوده است.

وی با اعلام اینکه این موارد از ۳۰ استان کشور جمع آوری شده است، ادامه داد: ۹۸.۴ درصد جمعیت کشور در برنامه غربالگری سرطان تحت پوشش قرار گرفته اند.

رئیسی با اشاره به سرطان های شایع در کشور گفت: به طور کلی در بین زنان و مردان ایرانی پنج سرطان پستان، پروستات، پوست، معده و روده بزرگ از شیوع بیشتری برخوردارند.

وی در عین حال به سرطان های شایع در مردان اشاره کرد و افزود: در مردان به ترتیب سرطان معده با ۱۷.۷۴ درصد، پوست ۱۷.۴۹ درصد، پروستات ۱۶.۹۳ درصد در رده های اول تا سوم قرار دارند و به دنبال آن سرطان های روده بزرگ و مثانه از شیوع بیشتری در بین مردان برخوردارند.

رئیسی همچنین به سرطان های شایع در زنان اشاره کرد و گفت: در زنان سرطان های پستان، روده بزرگ، پوست، معده و تیروئید به ترتیب در رده های اول تا پنجم سرطان های شایع زنان قرار دارند.

کد مطلب 4524702
حبیب احسنی پور

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